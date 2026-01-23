Манифест и экраны посреди сцены: чем знаменит режиссер Константин Богомолов

Манифест и экраны посреди сцены: чем знаменит режиссер Константин БогомоловОн будет исполнять обязанности ректора Школы-студии МХАТ
23 января театрального деятеля, режиссера театра и кино Константина Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Чем он известен – в справке «Ведомостей».
Богомолов Константин Юрьевич родился в Москве 23 июля 1975 г. Он во многом пошел по стопам родителей – кинокритиков Юрия Богомолова и Ольги Ульяновой. В 1997 г. Богомолов-младший окончил филфак МГУ им. Ломоносова, в 2003 г. – режиссерский факультет ГИТИСа. Его наставником там стал Андрей Гончаров.
Как и многие молодые режиссеры, Константин Богомолов не имел постоянной сценической площадки и в 2000-е сотрудничал с разными театрами. На старте карьеры его поддержали Российский академический молодежный театр (РАМТ; «Бескорыстный убийца»), Театр Маяковского («Грустный анекдот»), Театр им. Гоголя («Гоголь-центр»; «Грустный анекдот» и «Театральный роман, или Записки покойника») и Театр на Малой Бронной («Много шума из ничего»).
В этот период Константин Богомолов обращался к классическим пьесам и романам, но заметно перерабатывал первоисточники: редактировал тексты и комбинировал разные произведения, чтобы придать им новый смысл. Некоторые шутки и неочевидные подтексты режиссер транслировал титрами на экраны рядом со сценой, опираясь на свой филологический опыт. В результате в 2007 г. Богомолов стал лауреатом премии «Чайка» в номинации «Сделай шаг»: за нетрадиционное прочтение пьесы Уильяма Шекспира «Много шума из ничего».
В 2009–2012 гг. Константин Богомолов был штатным режиссером в Театре под руководством Олега Табакова (ныне – Московский театр Олега Табакова). За это время он поставил спектакли: «Процесс», «Старший сын», «Отцы и дети», «Волки и овцы», «Чайка», «Год, когда я не родился» и «Гнездо глухаря». По информации СМИ, именно Олег Табаков считался наставником Константина Богомолова, направлявшим его и при необходимости делавшим замечания. «Он передавал мне... ощущение, что театр… – радостное, незанудное дело», – рассказывал режиссер в интервью.
В 2013-2018 гг. Константин Богомолов работал помощником художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова. На сцене он поставил ряд знаковых спектаклей, среди которых – «Идеальный муж. Комедия» (2013), «Карамазовы» (2013), «Мушкетеры. Сага» (2016), «Дракон» (2017) и «Три сестры» (2018), а также ставший для Олега Табакова бенефисным «Юбилей ювелира» (2015).
В эти годы и зрителей, и профессионалов подкупили актуальный юмор (порой политизированный) и скупая актерская манера игры, на которой настаивал Богомолов. Его неоднократно номинировали на премию «Золотая маска» (2010, 2011, 2013, 2014) и наградили «призом критики» за спектакль «Идеальный муж. Комедия» (2014). В 2015 г. Богомолова назвали «режиссером года» по версии издания GQ.
В 2014-2016 гг. режиссер параллельно вошел в штат театра «Ленком», но выпустил всего два спектакля: «Борис Годунов» (2014) и «Князь» по мотивам романа Федора Достоевского «Идиот» (2016).
С июня 2019 г. Константин Богомолов возглавляет Московский драматический театр на Малой Бронной (стал худруком). На этой сцене он часто ставит произведения, написанные советскими драматургами. В частности, Богомолов выпустил спектакли «Дядя Лева. (Покровские ворота)» (Леонид Зорин, 2021), «Таня» (Алексей Арбузов, 2022) и «Вероника» (Виктор Розов, 2023). Параллельно Константин Богомолов пробует себя в качестве театрального актера: он сыграл Ставрогина в спектакле «Бесы Достоевского» и Тараса Очерета в комедии «Слава. Молодость».
Богомолов также работал в Театре Наций, где поставил «Гаргантюа и Пантагрюэль» (2014) и новый вариант «На всякого мудреца» (2021). В общей сложности Константин Богомолов подготовил за годы карьеры около 50 спектаклей, в том числе за рубежом.
Параллельно Константин Богомолов занимается оперой и балетом, кино и сериалами. В 2021 г. Пермский академический театр им. Чайковского представил «Кармен» в его интерпретации, а МАМТ – «Ромео и Джульетту». По информации СМИ, режиссер подошел к романтическим сюжетам с иронией. В 2019-2023 гг. Богомолов снял сериалы «Содержанки» (2019), «Безопасные связи» (2020), «Хороший человек» (2020) и «Кеша должен умереть» (2023). В качестве киноактера он появился в фильме Федора Бондарчука «Вторжение» (2019), а также в сериалах «Последний министр», «Псих» и «Шерлок в России» (все они вышли в 2020-м).
В 2021 г. Константин Богомолов опубликовал манифест «Похищение Европы 2.0», в котором назвал нормы новой западной морали «этическим рейхом». Он сравнил ЕС с обреченным чеховским вишневым садом и заявил, что свободы творцов и граждан в нем сейчас зависят от того, придерживаются ли они правильной системы ценностей. По словам Константина Богомолова, России следует «отцепиться от Европы», стремящейся «ликвидировать сложного человека» и запретить «свободно ненавидеть».
С июня 2024 г. Константин Богомолов, параллельно с работой в Театре на Малой Бронной, был назначен художественным руководителем Театра–сцены «Мельников», ставшим известным как Театр Романа Виктюка.
В феврале 2025 г. режиссер также вошел в состав нового правления Союза писателей России (его возглавляет Владимир Мединский) и получил звание заслуженного деятеля искусств России.
Богомолов привлекал внимание СМИ не только профессиональной, но и личной жизнью. Его первой супругой стала народная артистка России Дарья Мороз, у пары родилась дочь Анна. Во второй раз он женился на телеведущей Ксении Собчак.