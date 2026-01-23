Манифест и экраны посреди сцены: чем знаменит режиссер Константин Богомолов

Параллельно Константин Богомолов занимается оперой и балетом, кино и сериалами. В 2021 г. Пермский академический театр им. Чайковского представил «Кармен» в его интерпретации, а МАМТ – «Ромео и Джульетту». По информации СМИ, режиссер подошел к романтическим сюжетам с иронией. В 2019-2023 гг. Богомолов снял сериалы «Содержанки» (2019), «Безопасные связи» (2020), «Хороший человек» (2020) и «Кеша должен умереть» (2023). В качестве киноактера он появился в фильме Федора Бондарчука «Вторжение» (2019), а также в сериалах «Последний министр», «Псих» и «Шерлок в России» (все они вышли в 2020-м).