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Главная / Общество /

«Сикс-севен» и «БПЛА» вошли в число претендентов на «Слово года»

Анна Суслова

В России определили 40 претендентов на звание «Слово года». Среди них «сикс-севен», «БПЛА», «Колобок», «бензин» и «блокировка», сообщили представители импринта «Лингва».

В список также вошли «белые списки», «отмена», «выгорание», «переговоры», «дрон», «тревожность», «НПЗ», мессенджер Max и Wildberries. Кроме того, на звание «Слова года» претендуют «мир», «надежда» и «жизнь».

Список сформировал экспертный совет, в который вошли более 80 лингвистов, филологов, журналистов и режиссеров. При отборе учитывались актуальность слова и его связь со значимыми событиями и тенденциями, распространенность, а также влияние на общество, культуру и русский язык.

В 2025 г. победителем проекта «Слово года» стала «тревожность». За нее проголосовали 36% пользователей. По оценке организаторов, это слово отражало эмоциональное состояние общества в течение года.

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