«Сикс-севен» и «БПЛА» вошли в число претендентов на «Слово года»
В России определили 40 претендентов на звание «Слово года». Среди них «сикс-севен», «БПЛА», «Колобок», «бензин» и «блокировка», сообщили представители импринта «Лингва».
В список также вошли «белые списки», «отмена», «выгорание», «переговоры», «дрон», «тревожность», «НПЗ», мессенджер Max и Wildberries. Кроме того, на звание «Слова года» претендуют «мир», «надежда» и «жизнь».
Список сформировал экспертный совет, в который вошли более 80 лингвистов, филологов, журналистов и режиссеров. При отборе учитывались актуальность слова и его связь со значимыми событиями и тенденциями, распространенность, а также влияние на общество, культуру и русский язык.
В 2025 г. победителем проекта «Слово года» стала «тревожность». За нее проголосовали 36% пользователей. По оценке организаторов, это слово отражало эмоциональное состояние общества в течение года.