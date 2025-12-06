«Тревожность» признали главным словом 2025 года по итогам народного голосования
Слово «тревожность» стало победителем проекта «Слово года – 2025». Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на организаторов, оно набрало 36% голосов пользователей и, по оценке авторов проекта, отразило эмоциональное состояние общества в 2025 г.
Голосование проходило на сайте книжной сети «Читай-город» с апреля по декабрь. Среди других претендентов были «вера», «договорнячок», «кринж», «любовь», «мир», «надежда», «ожидание», «перемены» и «победа».
Организаторами выступили импринт «Лингва», издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения». Проект включал четыре направления: «Гуманитарная сфера», «Техносфера», «Сленг» и «Всенародное слово».
В гуманитарной номинации победило слово «ИИ» – как отражение роли искусственного интеллекта в культуре и обществе. В технологической категории лидировал «промпт» – краткая инструкция для ИИ. В сленге победило слово «окак» – мем с котом в худи, ставший универсальной реакцией.
18 ноября сообщалось, что Кембриджский словарь выбрал словом 2025 г. термин «парасоциальный», обозначающий одностороннюю эмоциональную связь с публичными фигурами или технологиями, в том числе с ИИ.