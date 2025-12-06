«Тревожность» признали главным словом 2025 года по итогам народного голосования

Слово «тревожность» стало победителем проекта «Слово года – 2025». Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на организаторов, оно набрало 36% голосов пользователей и, по оценке авторов проекта, отразило эмоциональное состояние общества в 2025 г.