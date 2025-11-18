Кембриджский словарь выбрал «парасоциальный» словом 2025 года

Отмечается, что термин был введен еще в 1956 г. социологами Дональдом Хортоном и Ричардом Волом для описания отношения телезрителей к телевизионным ведущим. На сегодняшний день, как отмечают составители словаря, парасоциальные связи активно формируются в социальных сетях. При этом рост применения этого слова произошел из-за активного обсуждения отношений пользователей с ИИ-чатботами.