Кембриджский словарь выбрал «парасоциальный» словом 2025 года
Кембриджский словарь выбрал слово «парасоциальный» словом 2025 года, сообщает CNN со ссылкой на представителей Кембриджского университета.
Он означает одностороннюю эмоциональную связь, которую люди ощущают с теми, кого не знают лично. В 2025 г. речь идет о знаменитостях, инфлюенсерах и искусственном интеллекте.
Отмечается, что термин был введен еще в 1956 г. социологами Дональдом Хортоном и Ричардом Волом для описания отношения телезрителей к телевизионным ведущим. На сегодняшний день, как отмечают составители словаря, парасоциальные связи активно формируются в социальных сетях. При этом рост применения этого слова произошел из-за активного обсуждения отношений пользователей с ИИ-чатботами.
В этом году Кембриджский словарь также выделил несколько других популярных слов. Среди них: slop – интернет-контент очень низкого качества, особенно созданный искусственным интеллектом; memeify – превращать событие, изображение или человека в мем.
Словарь сообщил, что в 2025 г. добавил около 6000 новых слов, включая такие широко распространенные интернет-неологизмы, как delulu, skibidi и tradwife.