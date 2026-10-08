Импорт автомобилей с пробегом за девять месяцев вырос на 3,5%
За первые девять месяцев в Россию ввезли 334 300 подержанных легковых автомобилей, возраст которых старше трех лет. Это на 3,5% больше, чем в январе – сентябре пошлого года, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
Почти 60% импорта пришлось на автомобили с правым расположением руля, которые поставляются из Японии. Таких машин перевезли в количестве 197 600 штук. Объем поставок вырос почти на четверть – на 23,6%. Традиционными лидерами являются Toyota (65 900 шт.) и Honda (58 600 шт.). Суммарно на них приходится почти две трети импорта из Японии (63%). В топ-5 праворульных подержанных автомобилей также входят Suzuki, Mazda и Volkswagen.
За период с января по сентябрь в Россию импортировали 136 000 машин с левым расположением руля – чуть больше 40% ввоза. Объем снизился на 16,1% год к году. Заметно снизился импорт из Южной Кореи (-65%), через Беларусь (-15%), Грузию (-64%), ОАЭ (-56%) и напрямую из Германии (-32%). В тоже время продолжает активно расти импорт «секонд-хэнда» из Китая. За девять месяцев ввезено более 80 000 машин, что на 76% больше год к году.
Самые популярные марки с левым рулем: Volkswagen – их ввезли в количестве 27 700 штук, Audi – 12 300, KIA – 11 700, BMW – 10 500 и Hyundai – 10 200.
5 октября Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что за девять месяцев автомобильный рынок России вырос на 4,98% год к году, общие продажи за это время составили 967 996 штук. В сентябре объем рынка составил 126 542 автомобиля, что на 0,01% больше, чем в этом месяце в 2025 г. В структуре продаж отмечается рост спроса на электромобили.