Импорт автомобилей с пробегом за девять месяцев вырос на 3,5%

За период с января по сентябрь в Россию импортировали 136 000 машин с левым расположением руля – чуть больше 40% ввоза. Объем снизился на 16,1% год к году. Заметно снизился импорт из Южной Кореи (-65%), через Беларусь (-15%), Грузию (-64%), ОАЭ (-56%) и напрямую из Германии (-32%). В тоже время продолжает активно расти импорт «секонд-хэнда» из Китая. За девять месяцев ввезено более 80 000 машин, что на 76% больше год к году.