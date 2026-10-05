За девять месяцев автомобильный рынок России вырос на 5%
За девять месяцев автомобильный рынок вырос на 4,98% год к году, общие продажи за это время составили 967 996 штук. Об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
В сентябре объем рынка составил 126 542 автомобиля, что на 0,01% больше, чем в этом месяце в 2025 г. В структуре продаж отмечается рост спроса на электромобили. По итогам января – сентября продажи выросли почти вдвое и составили 10 570 шт. Доля таких машин на рынке выросла с 0,6% до 1,1%.
В 2026 г. 67% рынка автомобилей составляет локальное производство, 18% – официальные каналы поставки. В 2025 г. на локальное производство приходилось 56%, а на официальный экспорт – 34%.
По словам председателя комитета производителей Алексея Калицева, пока говорить о полноценном устойчивом росте не приходится. В ближайшие месяцы на динамику рынка повлияют, в частности, ожидания, связанные с очередной индексацией утилизационного сбора, приостановка программ льготного автокредитования и лизинга, волатильность валютного курса и сохраняющийся уровень ключевой ставки способны сдерживать спрос со стороны отдельных категорий покупателей.
Калицев добавил, что в этих условиях развитие рынка будет зависеть от баланса между стремлением покупателей приобрести автомобиль до пересмотра цен и сохраняющимися ограничениями со стороны доступности финансирования.
2 октября Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК сообщил, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе – сентябре 2026 г. выросли на 7,9% в годовом выражении до 960 000 машин. Всего за девять месяцев в России реализовали 1,067 млн новых транспортных средств всех категорий – на 5,3% больше, чем годом ранее. В сентябре продажи снизились на 6,6% до 127 400 машин.