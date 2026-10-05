За девять месяцев автомобильный рынок России вырос на 5%

2 октября Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК сообщил, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе – сентябре 2026 г. выросли на 7,9% в годовом выражении до 960 000 машин. Всего за девять месяцев в России реализовали 1,067 млн новых транспортных средств всех категорий – на 5,3% больше, чем годом ранее. В сентябре продажи снизились на 6,6% до 127 400 машин.