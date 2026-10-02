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Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 7,9% за девять месяцев

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи новых легковых автомобилей в России в январе – сентябре 2026 г. выросли на 7,9% в годовом выражении, до 960 000 машин, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. В сентябре рынок, напротив, сократился на 6,2%, до 114 400 автомобилей.

Всего за девять месяцев в России реализовали 1,067 млн новых транспортных средств всех категорий – на 5,3% больше, чем годом ранее. В сентябре продажи снизились на 6,6%, до 127 400 машин.

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) в январе – сентябре сократились на 16,6%, до 62 900 единиц, грузовиков – на 8,1%, до 37 000, автобусов – на 7,8%, до 7400. В сентябре реализация LCV снизилась на 11,8%, грузовиков – на 5,4%, автобусов – на 16,1%.

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1 октября «Ведомости» писали, что правительство предложило сократить финансирование основных мер поддержки авторынка. В проекте бюджета расходы на льготное автокредитование в 2027 г. снижены с ранее запланированных 20 млрд до 7 млрд руб., а на льготный лизинг – с 37 млрд до 17 млрд руб.

В августе 2026 г. россияне купили 122 234 новых легковых автомобиля, что почти на 7% меньше, чем годом ранее. Большинство брендов из топ-10 рынка тогда показали отрицательную динамику.

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