Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 7,9% за девять месяцев
Продажи новых легковых автомобилей в России в январе – сентябре 2026 г. выросли на 7,9% в годовом выражении, до 960 000 машин, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. В сентябре рынок, напротив, сократился на 6,2%, до 114 400 автомобилей.
Всего за девять месяцев в России реализовали 1,067 млн новых транспортных средств всех категорий – на 5,3% больше, чем годом ранее. В сентябре продажи снизились на 6,6%, до 127 400 машин.
Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) в январе – сентябре сократились на 16,6%, до 62 900 единиц, грузовиков – на 8,1%, до 37 000, автобусов – на 7,8%, до 7400. В сентябре реализация LCV снизилась на 11,8%, грузовиков – на 5,4%, автобусов – на 16,1%.
1 октября «Ведомости» писали, что правительство предложило сократить финансирование основных мер поддержки авторынка. В проекте бюджета расходы на льготное автокредитование в 2027 г. снижены с ранее запланированных 20 млрд до 7 млрд руб., а на льготный лизинг – с 37 млрд до 17 млрд руб.
В августе 2026 г. россияне купили 122 234 новых легковых автомобиля, что почти на 7% меньше, чем годом ранее. Большинство брендов из топ-10 рынка тогда показали отрицательную динамику.