Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 7,9% за девять месяцев

Продажи новых легковых автомобилей в России в январе – сентябре 2026 г. выросли на 7,9% в годовом выражении, до 960 000 машин, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. В сентябре рынок, напротив, сократился на 6,2%, до 114 400 автомобилей.