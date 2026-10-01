Продажи новых Lada в России в сентябре выросли на 9,4%
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России в сентябре 2026 г. выросли на 9,4% по сравнению с сентябрем прошлого года, до 32 310 машин. Это лучший месячный результат «АвтоВАЗа» с начала года, сообщили в компании.
По сравнению с августом продажи увеличились на 10,6%. За девять месяцев 2026 г. «АвтоВАЗ» реализовал 244 626 автомобилей Lada – на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2025 г.
Самой продаваемой моделью в сентябре стала Granta. Было реализовано 11 798 автомобилей, что на 5,4% больше августовского результата. Продажи Vesta составили 5530 машин.
Значительный рост относительно августа показали внедорожники Niva Legend и Niva Travel. В сентябре было продано 4148 Niva Legend – на 79,3% больше, чем месяцем ранее, и 3832 Niva Travel – на 25,8% больше. Продажи Iskra достигли 3711 автомобилей, увеличившись на 12,7%.
Кроме того, в сентябре «АвтоВАЗ» реализовал 2428 пассажирских автомобилей Largus и 585 фургонов этой модели.
25 сентября глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что «АвтоВАЗ» показывает прибыль в течение пяти лет. 9 сентября в «АвтоВАЗе» сообщили, что автоконцерн экспортирует свои автомобили Lada в 31 страну.
В январе – июле 2026 г. продажи новых автомобилей Lada оставили 183 100 единиц, что практически соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. В июле дилерская сеть Lada реализовала 28 948 автомобилей – на 4,3% больше, чем в июле 2025 г. По итогам первых семи месяцев продажи составили 183 091 машину, что сопоставимо с объемом годичной давности. Наибольшую положительную динамику среди моделей показала обновленная Lada Niva Travel с двигателем объемом 1,8 л. В июле продажи этой модели выросли в полтора раза по сравнению с июлем прошлого года и увеличились на 3,3% относительно июня 2026 г. Всего за месяц было реализовано 3712 таких автомобилей.