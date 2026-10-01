Продажи новых Lada в России в сентябре выросли на 9,4%

В январе – июле 2026 г. продажи новых автомобилей Lada оставили 183 100 единиц, что практически соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. В июле дилерская сеть Lada реализовала 28 948 автомобилей – на 4,3% больше, чем в июле 2025 г. По итогам первых семи месяцев продажи составили 183 091 машину, что сопоставимо с объемом годичной давности. Наибольшую положительную динамику среди моделей показала обновленная Lada Niva Travel с двигателем объемом 1,8 л. В июле продажи этой модели выросли в полтора раза по сравнению с июлем прошлого года и увеличились на 3,3% относительно июня 2026 г. Всего за месяц было реализовано 3712 таких автомобилей.