«АвтоВАЗ» экспортирует Lada в 31 страну
«На сегодняшний день география экспортных поставок "АвтоВАЗа" включает 31 направление», – говорится в сообщении.
9 сентября на площадке «АвтоВАЗа» провели конференцию импортеров, которую посетили порядка 50 делегатов из более чем 15 стран мира.
Президент концерна Максим Соколов заявлял, что в этом году «АвтоВАЗ» рассчитывает нарастить поставки машин за рубеж до 30 000 единиц – это на 45% больше по сравнению с уровнем 2025 г. В компании говорили, что наиболее востребованными моделями за рубежом являются Lada Granta и Vesta.
В 2025 г. «АвтоВАЗ» начал продажи в четырех новых странах – Абхазии, Египте, Ливии и Венесуэле. Также открылось семь дилерских центров в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Иране и Йемене.