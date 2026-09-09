«АвтоВАЗ» экспортирует Lada в 31 страну

Президент концерна Максим Соколов заявлял, что в этом году «АвтоВАЗ» рассчитывает нарастить поставки машин за рубеж до 30 000 единиц – это на 45% больше по сравнению с уровнем 2025 г. В компании говорили, что наиболее востребованными моделями за рубежом являются Lada Granta и Vesta.