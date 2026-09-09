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«АвтоВАЗ» экспортирует Lada в 31 страну

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский «АвтоВАЗ» экспортирует свои автомобили Lada в 31 страну. Об этом сообщили в представительстве автоконцерна.

«На сегодняшний день география экспортных поставок "АвтоВАЗа" включает 31 направление», – говорится в сообщении.

9 сентября на площадке «АвтоВАЗа» провели конференцию импортеров, которую посетили порядка 50 делегатов из более чем 15 стран мира. 

Президент концерна Максим Соколов заявлял, что в этом году «АвтоВАЗ» рассчитывает нарастить поставки машин за рубеж до 30 000 единиц – это на 45% больше по сравнению с уровнем 2025 г. В компании говорили, что наиболее востребованными моделями за рубежом являются Lada Granta и Vesta.

В 2025 г. «АвтоВАЗ» начал продажи в четырех новых странах – Абхазии, Египте, Ливии и Венесуэле. Также открылось семь дилерских центров в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Иране и Йемене. 

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