«АвтоВАЗ» в 2026 году увеличит экспорт почти в 1,5 раза

«АвтоВАЗ» в 2026 г. рассчитывает нарастить поставки машин за рубеж до 30 000 единиц. Это на 45% больше по сравнению с уровнем 2025 г., рассказал журналистам президент компании Максим Соколов. В 2025 г. отгрузки автомобилей Lada в другие страны достигли 20 727 автомобилей, или 6% от общего объема производства, следует из презентации компании. При этом на зарубежных рынках было продано 23 000 машин, что на 31% больше по сравнению с 2024 г.