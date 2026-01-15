Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

«АвтоВАЗ» в 2026 году увеличит экспорт почти в 1,5 раза

Компания планирует поставить порядка 30 000 автомобилей за рубеж
Артем Гришков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«АвтоВАЗ» в 2026 г. рассчитывает нарастить поставки машин за рубеж до 30 000 единиц. Это на 45% больше по сравнению с уровнем 2025 г., рассказал журналистам президент компании Максим Соколов. В 2025 г. отгрузки автомобилей Lada в другие страны достигли 20 727 автомобилей, или 6% от общего объема производства, следует из презентации компании. При этом на зарубежных рынках было продано 23 000 машин, что на 31% больше по сравнению с 2024 г.

Наиболее востребованными моделями за рубежом являются Lada Granta и Vesta, уточнил вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её