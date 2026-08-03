Продажи новых Lada за семь месяцев 2026 года сохранились на уровне прошлого года
Продажи новых автомобилей Lada в январе – июле 2026 г. составили 183 100 единиц, что практически соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в «АвтоВАЗе».
В июле дилерская сеть Lada реализовала 28 948 автомобилей – на 4,3% больше, чем в июле 2025 г. По итогам первых семи месяцев продажи составили 183 091 машину, что сопоставимо с объемом годичной давности.
Наибольшую положительную динамику среди моделей показала обновленная Lada Niva Travel с двигателем объемом 1,8 л. В июле продажи этой модели выросли в полтора раза по сравнению с июлем прошлого года и увеличились на 3,3% относительно июня 2026 г. Всего за месяц было реализовано 3712 таких автомобилей.
В «АвтоВАЗе» отметили, что текущая динамика продаж позволяет компании сохранить ранее заявленный прогноз по российскому автомобильному рынку.
20 июля замглавы Минпромторга Алексей Матушанский на торжественной церемонии запуска производства обновленной Lada Niva Legend заявил, что ведомство продолжит оказывать меры поддержки «АвтоВАЗу». 17 июля вице-премьер РФ Александр Новак во время посещения предприятия «АвтоВАЗа» впечатлился новым кроссовером Lada Azimut. Он заявил, что планирует купить этот автомобиль, когда он появится в продаже. По словам Новака, Lada Azimut отличается высоким качеством, особенно хорошей шумоизоляцией, отделкой салона и подвеской.
9 июля «АвтоВАЗ» сообщил, что завершил первое полугодие 2026 г. с положительным финансовым результатом как по операционной, так и по чистой прибыли. Представители автоконцерна объяснили такой результат увеличением производства на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выполнением плана продаж, оптимизацией производственных и закупочно-логистических процессов, развитием цифровизации и автоматизации, а также эффективным управлением маркетинговыми расходами.