Продажи новых Lada за семь месяцев 2026 года сохранились на уровне прошлого года

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20 июля 1966 г. был утвержден комплекс решений о строительстве Волжского автомобильного завода. В тот момент страна остро нуждалась в доступных и современных автомобилях: при населении свыше 230 млн человек в Советском Союзе ежегодно выпускали всего около 150 000 легковушек. Основу отечественного автопрома составляли «Волги», «Москвичи» и «Запорожцы», но их объемов категорически не хватало, чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос. Как появился и развивался «АвтоВАЗ» – в галерее «Ведомостей». / Юрий Белозеров / ТАСС