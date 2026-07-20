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Главная / Бизнес /

Минпромторг продолжит поддерживать «АвтоВАЗ»

Ведомости

Минпромторг продолжит оказывать меры поддержки «АвтоВАЗу». Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Матушанский на торжественной церемонии запуска производства обновленной Lada Niva Legend.

«Министерство промышленности и торговли со своей стороны продолжит <...> поддержку «АвтоВАЗа», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

17 июля вице-премьер РФ Александр Новак во время посещения предприятия «АвтоВАЗа» впечатлился новым кроссовером Lada Azimut. Он заявил, что планирует купить этот автомобиль, когда он появится в продаже. По словам Новака, Lada Azimut отличается высоким качеством, особенно хорошей шумоизоляцией, отделкой салона и подвеской.

Фото.

От первой «копейки» к современным Lada: история «АвтоВАЗа» сквозь десятилетия

Авто / Фото

9 июля «АвтоВАЗ» сообщил, что завершил первое полугодие 2026 г. с положительным финансовым результатом как по операционной, так и по чистой прибыли.

Представители автоконцерна объяснили такой результат увеличением производства на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выполнением плана продаж, оптимизацией производственных и закупочно-логистических процессов, развитием цифровизации и автоматизации, а также эффективным управлением маркетинговыми расходами.

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