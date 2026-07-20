Минпромторг продолжит поддерживать «АвтоВАЗ»
Минпромторг продолжит оказывать меры поддержки «АвтоВАЗу». Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Матушанский на торжественной церемонии запуска производства обновленной Lada Niva Legend.
«Министерство промышленности и торговли со своей стороны продолжит <...> поддержку «АвтоВАЗа», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
17 июля вице-премьер РФ Александр Новак во время посещения предприятия «АвтоВАЗа» впечатлился новым кроссовером Lada Azimut. Он заявил, что планирует купить этот автомобиль, когда он появится в продаже. По словам Новака, Lada Azimut отличается высоким качеством, особенно хорошей шумоизоляцией, отделкой салона и подвеской.
Представители автоконцерна объяснили такой результат увеличением производства на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выполнением плана продаж, оптимизацией производственных и закупочно-логистических процессов, развитием цифровизации и автоматизации, а также эффективным управлением маркетинговыми расходами.