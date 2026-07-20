Минпромторг продолжит поддерживать «АвтоВАЗ»

17 июля вице-премьер РФ Александр Новак во время посещения предприятия «АвтоВАЗа» впечатлился новым кроссовером Lada Azimut. Он заявил, что планирует купить этот автомобиль, когда он появится в продаже. По словам Новака, Lada Azimut отличается высоким качеством, особенно хорошей шумоизоляцией, отделкой салона и подвеской.