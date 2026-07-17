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Новак пообещал купить себе Lada Azimut

Ведомости

Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе визита на предприятие «Автоваза» впечатлился новым кроссовером Lada Azimut. Он заявил, что планирует купить этот автомобиль, когда он появится в продаже.

Новак сказал, что Lada Azimut отличается высоким качеством. Особенно он отметил отличные шумоизоляцию, отделку салона и подвеску.

«Я уверен, что он [автомобиль] будет пользоваться очень большой популярностью. Такого уровня, мне кажется, "АвтоВАЗ" еще не выпускал машины», – сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).

В июне 2025 г. «АвтоВАЗ» на ПМЭФ-2025 представил Lada Azimut. Соколов тогда уточнял, что старт серийного производства и продаж нового кроссовера запланирован на текущий год. По его словам, новая машина стала первым кроссовером собственной разработки компании в XXI в.

Директор продуктовых программ и проектов «АвтоВАЗа» Олег Груненков сообщил, что длина Lada Azimut составляет 4,42 м, ширина – 1,84 м, высота – 1,61 м, дорожный просвет – почти 21 см. Объем багажника превышает 500 л. В базовой комплектации кроссовер будут оснащать двигателем объемом 1,6 л и мощностью 120 л. с. с шестиступенчатой механической коробкой передач. В более дорогих версиях будет доступен мотор объемом 1,8 л и мощностью 132 л. с. с вариатором.

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