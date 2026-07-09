«АвтоВАЗ» показал положительный финансовый результат по итогам первого полугодия
В автоконцерне объяснили такой результат увеличением производства на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выполнением плана продаж, оптимизацией производственных и закупочно-логистических процессов, развитием цифровизации и автоматизации, а также эффективным управлением маркетинговыми расходами.
«Полученные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы "АвтоВАЗа", которая в 2026 г. составит более 40 млрд руб.», – пояснили в компании.
Совокупный объем инвестиций «АвтоВАЗа» уже превысил 157 млрд руб. при обязательствах по специальному инвестиционному контракту вложить 100 млрд руб. до 2030 г.
По итогам января – июня продажи автомобилей Lada и Xcite составили 154 752 машины. По оценке компании, доля Lada на российском рынке сохраняется на уровне около 25%. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов отметил, что во втором полугодии компания начнет производство и продажи нового кроссовера Lada Azimut, а его силовые установки впоследствии будут использоваться на моделях Vesta и Iskra. Ожидается, что новые автомобили помогут сохранить запланированные темпы продаж.
8 июля «АвтоВАЗ» также опроверг сообщения о возможном повышении цен на автомобили Lada с 1 августа, заявив, что не планирует менять ценовую политику.