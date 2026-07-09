«АвтоВАЗ» показал положительный финансовый результат по итогам первого полугодия

По итогам января – июня продажи автомобилей Lada и Xcite составили 154 752 машины. По оценке компании, доля Lada на российском рынке сохраняется на уровне около 25%. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов отметил, что во втором полугодии компания начнет производство и продажи нового кроссовера Lada Azimut, а его силовые установки впоследствии будут использоваться на моделях Vesta и Iskra. Ожидается, что новые автомобили помогут сохранить запланированные темпы продаж.