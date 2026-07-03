Продажи новых легковых автомобилей в первом полугодии выросли на 15%

Серьезных трендов для увеличения динамики рынка нет, соглашается исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. В первом полугодии 2025 г. была очень низкая база, поэтому сейчас рынок показывает хорошую динамику, объясняет он. За тот период продажи новых легковых машин в России составили 530380 шт., на 26% меньше, чем за тот же период 2024 г. В июле прошлого года рынок начал постепенно расти на фоне ожиданий пересмотра методики взимания утильсбора, поэтому второе полугодие этого года по динамике будет скромнее первого. полагает эксперт.