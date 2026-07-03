Продажи новых легковых автомобилей в первом полугодии выросли на 15%Но говорить о полноценном восстановлении рынка пока преждевременно, считают его участники
В январе-июне 2026 г. россияне приобрели 608 618 новых легковых машин – почти на 15% больше, чем годом ранее, следует из данных «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК). Это совместное предприятие «Автостата» и системы электронных паспортов.
Традиционный лидер рынка – отечественная Lada – сократила продажи на 2% до 152 131 шт.,
ближайший преследователь Haval – наоборот, увеличил их на 32% до 63 905 авто,
машины Tenet (ex-Chery) разошлись тиражом 63 996 единиц. Год назад они еще не продавались.
На четвертом месте Geely (36 911 единиц, +4%), на пятом – Changan (23 178, -23%).
В десятку лидеров рынка вошли также Belgee, Toyota, Jetour, Mazda и Jaecoo. Примечательно, что привозимые в страну неофициально Toyota и Mazda показали кратный рост продаж – вдвое и в девять раз, до 16 632 и 11 731 авто соответственно.
Модельный топ продаж за полугодие возглавляет:
Lada Granta, ее продажи снизились на 12% до 59 958 машин,
Haval Jolion (35 473 шт., +39%),
Tenet T7 (36 490, год назад не продавался),
Lada Vesta (27 727 авто, -35%),
Tenet T4, который также не успел поступить на рынок год назад.
На шестом месте оказалась Lada Niva Travel, продажи которой по итогам полугодия подскочили на треть до 21 431 авто, следом идет Lada Iskra с результатом 15 249 проданных машин (год назад не продавалась). Занимающий восьмую строчку Geely Monjaro (+0,5% – 13 818 шт.) оказался почти вдвое популярнее куда более бюджетного кроссовера Belgee X50+ (Geely Coolray). Он нашел 7219 покупателей в первом полугодии. Годом ранее на рынке продавался его предшественник X50.
В июне 2026 г. российский рынок новых легковых автомобилей вырос на 29% в годовом выражении до 116 276 единиц, следует из данных ППК.
Июньский результат рынка выглядит ожидаемо, говорит директор по продажам новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов. Компания ожидала, что продажи на рынке в летний период будут находиться примерно в диапазоне 110 000-115 000 новых легковых автомобилей в месяц, отмечает он. Вероятнее всего, июль и август пройдут в похожей динамике, полагает собеседник.
Несмотря на хорошую динамику в первом полугодии, говорить о полноценном восстановлении рынка преждевременно, считает Иванов. Во втором полугодии прошлого года база была достаточно высокой, поэтому текущая траектория по-прежнему выводит рынок примерно на 1,3 млн автомобилей по итогам 2026 г., полагает он.
Серьезных трендов для увеличения динамики рынка нет, соглашается исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. В первом полугодии 2025 г. была очень низкая база, поэтому сейчас рынок показывает хорошую динамику, объясняет он. За тот период продажи новых легковых машин в России составили 530380 шт., на 26% меньше, чем за тот же период 2024 г. В июле прошлого года рынок начал постепенно расти на фоне ожиданий пересмотра методики взимания утильсбора, поэтому второе полугодие этого года по динамике будет скромнее первого. полагает эксперт.
Кроме того, в результат первого полугодия этого года внесли свой вклад гибриды и электрокары, продолжает Удалов. Например, на неделе с 22 июня россияне поставили на учет 1754 новых гибрида, писал в своем Telegram-канале директор «Автостата» Сергей Целиков. Это на треть больше, чем неделей ранее и почти в полтора раза превышает средний недельный показатель продаж таких машин в этом году. Он также обращает внимание на рост спроса на электромобили, но отмечает, что он ограничен числом предложений.
В сложившейся ситуации на классифайдах примерно на 30% сократилось число предложений подержанных электрокаров – все машины по нижней границе стоимости на рынке либо распродали, либо сняли с продаж, пишет Целиков.