Ввоз легковых автомобилей с пробегом в мае снизился на 5%

Индексация утильсбора в России регламентирована долгосрочной программой до 2030 г., но, помимо этого, правительство с декабря 2025 г. привязало ставку сбора к типу и объему двигателя машины, а коэффициент – к его мощности. Для физлиц был установлен порог мощности для ввозимого автомобиля в 160 л. с. С тех пор все, что в него укладывается, можно ввозить по льготной ставке, а выше этого – уже на основании общей формулы.