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Ввоз легковых автомобилей с пробегом в мае снизился на 5%

На показателе сказываются ограничения по мощности импортируемых физлицами машин
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Импорт легковых автомобилей с пробегом возрастом старше трех лет в Россию в мае 2026 г. снизился на 5% в годовом выражении – до 35 128 единиц. Такие данные приводит директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале. Показатель сократился впервые с марта 2025 г.

Более половины импорта (55%) пришлось на технику из Японии – 19 326 штук. Еще более четверти (26%) легковых машин с пробегом ввезено из Китая (9319 шт.). На третьем месте Южная Корея с долей 8,5% (2989 шт). Поставки из Кореи упали в три раза, в то время как из Китая выросли почти в два раза.

Среди японских праворульных автомобилей с пробегом лидером остается Toyota – в мае было ввезено 6708 авто. На втором месте Honda (5904 шт). Замыкает тройку лидеров Suzuki (1826 шт). Среди автомобилей с левым расположением руля самым популярным брендом оказался Volkswagen с результатом 3153 машин. В тройку также входят Kia (1377 шт.) и Audi (1319 шт.).

Наиболее популярной праворульной машиной для ввоза в мае была Honda Freed (1641 шт.), леворульной – Volkswagen Tayron (844 шт.). На технику мощностью свыше 160 л. с. в мае пришлось лишь 3% импорта автомобилей с пробегом, следует из данных «Автостата».

Динамика по импорту во вторичном сегменте (старше трех лет) за январь – май 2026 г. составляет +12%, сказал Целиков «Ведомостям». Всего было ввезено 158 900 автомобилей. По его словам, это связано с низкой базой аналогичного периода прошлого года.

Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 17% с начала года

Авто

Для сравнения, продажи легковых автомобилей с пробегом в России в мае выросли на 7% год к году до 525 000 единиц, следует из данных «Автостата». За первые пять месяцев 2026 г. рынок вырос на 6% до почти 2,4 млн машин.

Снижение показателей по импорту год к году объяснимо – кратно повышенные ставки утилизационного сбора для частных лиц фактически поставили крест на импорте автомобилей с пробегом с мощностью двигателей свыше 160 л. с., говорит основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль. В результате на рынке наблюдается возросший интерес к машинам до трех лет в категории «до 160 л. с. включительно».

«Главная тенденция, которую мы видим, заключается в неослабевающем интересе наших покупателей к моделям ушедших, или глобальных, брендов. Главным поставщиком стал Китай. Оттуда везут Audi, BMW, Mazda, Volkswagen, Toyota как привычных, так и ранее неизвестных у нас моделей», – продолжает Мигаль.

По его словам, потребители, заказывающие машины через посредников под себя – а только так можно получить льготный утильсбор, – в целом в курсе недостатков. Китайские машины упомянутых марок отличаются от тех же моделей, собранных в стране происхождения: хуже управляемость, настройки трансмиссии, окраска, шумоизоляция, материалы отделки, перечисляет собеседник. Кроме того, на них нет никакой гарантии, поскольку производитель не собирался продавать их в России, добавляет он.

Индексация утильсбора в России регламентирована долгосрочной программой до 2030 г., но, помимо этого, правительство с декабря 2025 г. привязало ставку сбора к типу и объему двигателя машины, а коэффициент – к его мощности. Для физлиц был установлен порог мощности для ввозимого автомобиля в 160 л. с. С тех пор все, что в него укладывается, можно ввозить по льготной ставке, а выше этого – уже на основании общей формулы.

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