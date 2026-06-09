Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 17% с начала года
В России по итогам января – мая 2026 г. было продано 305 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
В мае россияне приобрели 71 новый люксовый автомобиль. Это на 6% больше, чем в 2025 г., однако на 12% меньше по сравнению с апрелем.
Лидером среди брендов в мае стал Rolls-Royce с результатом 28 проданных автомобилей. Далее следуют Lamborghini – 18 машин и Bentley – 17 автомобилей. Также за месяц были реализованы три Aston Martin, три Ferrari и два Maserati.
Самой популярной моделью стал Rolls-Royce Cullinan – 17 проданных автомобилей. В тройку лидеров также вошли Lamborghini Urus – 13 машин, и Bentley Continental GT – 10.
1 июня эксперты агентства «Автостат» по результатам совместного мониторинга с платформой «Цена авто» сообщили, что в мае на российском авторынке отмечена корректировка рекомендованных розничных цен сразу у шести автопроизводителей. По данным аналитиков, в первой половине месяца (с 1 по 15 мая) рост цен зафиксирован у пяти брендов – Hongqi, Jaecoo, Omoda, Solaris и VGV. Во второй половине мая изменения коснулись только одного производителя – Lada.
В апреле Россия увеличила закупки легковых автомобилей из Японии до максимального уровня с июля 2023 г. Поставки достигли 26 млн иен. В долларовом эквиваленте объем импорта составил $162 млн. Это на 2% больше, чем в марте, и на 45% выше показателя 2025 г. Это самый высокий уровень в японской валюте с июля 2023 г. Россия входит в число крупнейших импортеров японских легковых автомобилей, занимая шестое место (2% от общего объема). В первую пятерку входят США (35%), Канада (8%), Австралия (8%), Китай (6%) и Бельгия (4%). Также по 3% приходится на Германию и Тайвань.