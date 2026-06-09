Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 17% с начала года

В апреле Россия увеличила закупки легковых автомобилей из Японии до максимального уровня с июля 2023 г. Поставки достигли 26 млн иен. В долларовом эквиваленте объем импорта составил $162 млн. Это на 2% больше, чем в марте, и на 45% выше показателя 2025 г. Это самый высокий уровень в японской валюте с июля 2023 г. Россия входит в число крупнейших импортеров японских легковых автомобилей, занимая шестое место (2% от общего объема). В первую пятерку входят США (35%), Канада (8%), Австралия (8%), Китай (6%) и Бельгия (4%). Также по 3% приходится на Германию и Тайвань.