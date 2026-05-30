Импорт японских авто достиг максимума с середины 2023 года
В апреле Россия увеличила закупки легковых автомобилей из Японии до максимального уровня с июля 2023 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на таможенные данные Японии.
Поставки японских автомобилей в Россию в апреле достигли 26 млн иен. В долларовом эквиваленте объем импорта составил $162 млн. Это на 2% больше, чем в марте, и на 45% выше показателя 2025 г. Как отмечается, это самый высокий уровень в японской валюте с июля 2023 г.
Россия входит в число крупнейших импортеров японских легковых автомобилей, занимая шестое место (2% от общего объема). В первую пятерку входят США (35%), Канада (8%), Австралия (8%), Китай (6%) и Бельгия (4%). Также по 3% приходится на Германию и Тайвань.
Как сообщал директор «Автостата» Сергей Целиков, за январь – март 2026 г. в Россию из Японии ввезли 47 500 машин с пробегом (старше трех лет). Рост по сравнению с 2025 г. составил 32%.
Среди брендов по импорту в Россию лидируют Toyota (15 152 авто) и Honda (15 136 машин). Замыкают пятерку Suzuki (4243), Mazda (2497) и Volkswagen (1865). Самая востребованная модель – Honda Freed (4122 машины).