CNY Бирж.10,487+0,26%UTAR9,93+0,81%BISVP11,59+0,7%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,92+0,06%RGBITR783,31+0,15%
Бизнес

Импорт японских авто достиг максимума с середины 2023 года

В апреле Россия увеличила закупки легковых автомобилей из Японии до максимального уровня с июля 2023 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на таможенные данные Японии.

Поставки японских автомобилей в Россию в апреле достигли 26 млн иен. В долларовом эквиваленте объем импорта составил $162 млн. Это на 2% больше, чем в марте, и на 45% выше показателя 2025 г. Как отмечается, это самый высокий уровень в японской валюте с июля 2023 г.

Россия входит в число крупнейших импортеров японских легковых автомобилей, занимая шестое место (2% от общего объема). В первую пятерку входят США (35%), Канада (8%), Австралия (8%), Китай (6%) и Бельгия (4%). Также по 3% приходится на Германию и Тайвань.

Как сообщал директор «Автостата» Сергей Целиков, за январь – март 2026 г. в Россию из Японии ввезли 47 500 машин с пробегом (старше трех лет). Рост по сравнению с 2025 г. составил 32%.

Среди брендов по импорту в Россию лидируют Toyota (15 152 авто) и Honda (15 136 машин). Замыкают пятерку Suzuki (4243), Mazda (2497) и Volkswagen (1865). Самая востребованная модель – Honda Freed (4122 машины).

