Импорт японских авто достиг максимума с середины 2023 года

Поставки японских автомобилей в Россию в апреле достигли 26 млн иен. В долларовом эквиваленте объем импорта составил $162 млн. Это на 2% больше, чем в марте, и на 45% выше показателя 2025 г. Как отмечается, это самый высокий уровень в японской валюте с июля 2023 г.