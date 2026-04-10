Импорт автомобилей с пробегом из Японии вырос на 32% в I квартале
За январь – март 2026 г. из Японии в Россию ввезли 47 500 подержанных легковых автомобилей (старше трех лет). Это на 32% больше, чем за такой же период предыдущего года. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.
Лидером импорта автомобилей стала Toyota (15 152 единицы). Второе место заняла Honda с импортированными 15 136 машинами. В топ-5 также вошли Suzuki (4243 автомобиля), Mazda (2497) и Volkswagen (1865). Первое место в модельном рейтинге получила Honda Freed (4122 машины).
6 апреля «Ведомости» со ссылкой на «Автостат» писали, что продажи легковых автомобилей с пробегом в России за I квартал 2026 г. составили 1,34 млн единиц. Это на 6% больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель за I квартал с 2014 г., когда на рынке подержанных машин было реализовано 1,307 млн единиц.
В сегменте автомобилей с пробегом продажи в годовом выражении росли по итогам каждого месяца I квартала. В январе этого года было реализовано 437 000 машин (+4%), в феврале – 411 900 (+4%), в марте – 495 000 (+10%).