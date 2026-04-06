Продажи автомобилей с пробегом в России продолжают расти

Продажи автомобилей с пробегом в России продолжают растиЭтот сегмент остается доступной альтернативой для покупки привычных машин глобальных брендов
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам I квартала 2026 г. составили 1,34 млн единиц, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Это рекордный показатель за I квартал с 2014 г., когда на рынке подержанных авто было реализовано 1,307 млн шт.
В сегменте авто с пробегом продажи в годовом выражении росли по итогам каждого месяца I квартала. В январе 2026 г. было реализовано 437 000 машин (+4%), в феврале – 411 900 (+4%), в марте – 495 000 (+10%). Данные о марочной структуре за I квартал «Автостат» не приводит. По итогам января – февраля 2026 г. лидером продаж оставалась Lada с показателем в 201 821 шт. (-7%), следом Toyota – 84 181 единица (+3%) и Kia – 49 885 авто (+14%).