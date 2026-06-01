«Автостат» зафиксировал изменение цен на автомобили шести брендов в мае
В мае на российском авторынке отмечена корректировка рекомендованных розничных цен сразу у шести автопроизводителей. Об этом сообщили эксперты агентства «Автостат» по результатам совместного мониторинга с платформой «Цена авто».
По данным аналитиков, в первой половине месяца (с 1 по 15 мая) рост цен зафиксирован у пяти брендов – Hongqi, Jaecoo, Omoda, Solaris и VGV. Во второй половине мая изменения коснулись только одного производителя – Lada.
Корректировка у Lada затронула прежде всего коммерческие версии моделей. Так, фургоны Lada Granta, за исключением исполнения с рефрижератором, подорожали на 51 000 руб., что соответствует росту на 3,3–3,4%. Бортовая платформа на базе «Гранты» прибавила 48 000 руб., или около 3,2–3,3%.
В апреле Россия увеличила закупки легковых автомобилей из Японии до максимального уровня с июля 2023 г. Поставки достигли 26 млн иен. В долларовом эквиваленте объем импорта составил $162 млн. Это на 2% больше, чем в марте, и на 45% выше показателя 2025 г. Это самый высокий уровень в японской валюте с июля 2023 г.
Россия входит в число крупнейших импортеров японских легковых автомобилей, занимая шестое место (2% от общего объема). В первую пятерку входят США (35%), Канада (8%), Австралия (8%), Китай (6%) и Бельгия (4%). Также по 3% приходится на Германию и Тайвань.
8 мая директор «Автостата» Сергей Целиков заявил, что импорт новых легковых автомобилей в Россию за январь – апрель 2026 г. увеличился на 6% относительно такого же периода прошлого года и составил 112 300 машин (до трех лет). Наиболее часто из-за рубежа завозились бренды Geely (20%), Changan (8,5%), Toyota (8%), GAC (6%), Mazda (5,6%), Hongqi (4,7%), Tank (4,4%), BMW (4,2%), Volkswagen (3,7%) и Jetour (3,6%). На альтернативные схемы поставок (без ОТТС) пришлось 48% машин.