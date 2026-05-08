Импорт новых легковых машин в Россию вырос на 6% за четыре месяца

6 мая «Ведомости» со ссылкой на «Автостат» писали, что продажи новых легковых автомобилей в России в апреле текущего года увеличились на 15% год к году и составили 117 541 единицу. Всего за январь – апрель было реализовано 382 450 новых машин, что на 10% больше показателя предыдущего года.