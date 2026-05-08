Импорт новых легковых машин в Россию вырос на 6% за четыре месяца
Импорт новых легковых автомобилей в Россию за январь – апрель 2026 г. увеличился на 6% относительно такого же периода прошлого года и составил 112 300 машин (до трех лет). Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.
Напрямую из Китая поступило 68,8% автомобилей (77 200 единиц). Еще 19,6% машин проехали транзитом через Киргизию (22 100). Среди других стран-экспортеров новых автомобилей в Россию также Белоруссия (3,7%), Япония (2,2%), Южная Корея (2%) и нескольких других государств.
Наиболее часто из-за рубежа завозились бренды Geely (20%), Changan (8,5%), Toyota (8%), GAC (6%), Mazda (5,6%), Hongqi (4,7%), Tank (4,4%), BMW (4,2%), Volkswagen (3,7%) и Jetour (3,6%). На альтернативные схемы поставок (без ОТТС) пришлось 48% машин.
6 мая «Ведомости» со ссылкой на «Автостат» писали, что продажи новых легковых автомобилей в России в апреле текущего года увеличились на 15% год к году и составили 117 541 единицу. Всего за январь – апрель было реализовано 382 450 новых машин, что на 10% больше показателя предыдущего года.
Продажи новых легковых автомобилей на рынке России растут третий месяц подряд. В феврале они возросли на 3%, в марте – на 31%. В январе реализация машин сократилась на 10%.