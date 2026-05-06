Продажи новых легковых автомобилей в России в январе – апреле выросли на 10%

Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле 2026 г. составили 117 541 единицу, что на 15% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Это следует из данных аналитического агентства «Автостат». Всего за январь – апрель 2026 г. было реализовано 382 450 новых автомобилей, что на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года.