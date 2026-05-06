Продажи новых легковых автомобилей в России в январе – апреле выросли на 10%Этому способствовали снижение ключевой ставки и расширение модельного ряда
Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле 2026 г. составили 117 541 единицу, что на 15% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Это следует из данных аналитического агентства «Автостат». Всего за январь – апрель 2026 г. было реализовано 382 450 новых автомобилей, что на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке растут третий месяц подряд: в феврале они увеличились на 3% в годовом выражении, в марте – на 31%. В январе реализация машин сократилась на 10%.
В прошлом месяце лидером рынка остался «АвтоВАЗ». Его продажи увеличились на 12% к уровню апреля 2025 г. до 31 848 единиц. 2-е место занял Haval – 16 493 шт. (+28%), тройку замкнул Tenet – 11 986 авто (продажи локализованного Chery начались в III квартале 2025 г.). В общей сложности на эти три марки пришлось более 51% рынка новых авто в стране.
На 4-м месте расположился Geely – 6788 проданных машин (+2%), а замкнуло пятерку его белорусское СП – Belgee, продажи которого выросли в 1,5 раза до 5741 шт. Во вторую пятерку вошли Changan – 4542 шт. (-2%), Jaecoo – 3394 авто (+74%), Jetour – 2869 единиц (-9%), Toyota – 2789 машин (+70%) и Solaris – 2381 единица (+4%).
В рейтинге самых популярных моделей продолжает лидировать Lada Granta, хотя ее продажи в апреле сократились на 4% в годовом выражении до 12 442 единиц. На 2-м месте Tenet T7 (7639 авто), Haval Jolion замкнул тройку с результатом 6664 проданные машины (+21%). В пятерку также вошли Lada Vesta – 6064 единицы (-15%) и Lada Niva Travel – 4570 шт. (+47%).
По итогам января – апреля топ-5 брендов выглядит следующим образом: Lada – 95 685 единиц (-10%), Haval – 52 131 авто (+18%), Tenet – 39 849 шт., Geely – 22 518 машин (-3%) и Belgee – 18 565 единиц (+83%).
Рост продаж в апреле этого года во многом объясняется эффектом низкой базы прошлого года, отмечает директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. По его мнению, поэтому текущая динамика, хотя и выглядит позитивно, не говорит о полноценном восстановлении рынка.
В начале прошлого года продажи новых легковых машин не превышали 100 000 единиц в месяц, напоминает автоэксперт Денис Гаврилов. В этом году на фоне снижения ключевой ставки и появления новых моделей в доступном ценовом сегменте ожидаемо наблюдается рост продаж, говорит он.
Весной в России традиционно усиливается интерес к обновлению автопарка, в этом году этому способствует и расширение модельного ряда локализованных брендов, которые адаптированы под российские условия и занимают средний массовый сегмент, отмечает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.
По данным «Авто.ру», в апреле 2026 г. средняя цена автомобиля китайского бренда составила 4 млн руб., что на 3% больше по сравнению с показателем марта текущего года. При этом средняя цена машин локального производства осталась на уровне 2 млн руб.
Спрос на новые автомобили до конца года будут определять размер ключевой ставки Банка России и курс валют, считает Иванов. При ослаблении рубля ожидается рост цен и потребители принимают решение о покупке заранее, поясняет он. Текущий рост продаж носит скорее ситуативный характер, а дальнейшая динамика рынка будет зависеть от макроэкономических факторов и поведения потребителей, добавил собеседник «Ведомостей».
В конце апреля ЦБ снизил ключевую ставку с 15 до 14,5%. Курс доллара с начала 2026 г. снизился на 4% до 75,34 руб. (на 6 мая).
Во втором полугодии 2026 г., особенно осенью, рынок новых легковых автомобилей вряд ли будет существенно расти, считает Гаврилов. Но по итогам года при отсутствии новых негативных внешних факторов общий рост продаж может составить 5–10%, прогнозирует он.
По мнению Тузова, при сохранении текущих условий в этом году будет наблюдаться умеренный рост рынка новых легковых автомобилей за счет реализации эффекта отложенного спроса и конкуренции активно локализующихся брендов.
«Автостат» в базовом сценарии рассматривает сохранение объема продаж новых легковых авто в 2026 г. на уровне 2025 г. – 1,3 млн единиц. В оптимистичном сценарии показатель достигнет 1,46 млн шт. (+10%), при пессимистичном снизится до 1,2 млн машин (-10%).
Консалтинговая компания Oks Labs (by Okkam) в апреле этого года в своем аналитическом обзоре прогнозировала, что рынок новых легковых автомобилей в России в 2026 г., вероятнее всего, останется на уровне предыдущего года (1,33 млн шт.), а в 2027 г. вырастет на 14% до 1,52 млн машин. В 2028 г., согласно базовому сценарию прогноза, продажи могут вырасти на 8% к уровню предыдущего года до 1,64 млн автомобилей.