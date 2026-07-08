«АвтоВАЗ» опроверг информацию о повышении цен на Lada с августа
«Никаких изменений в ценовой политике Lada с 1 августа не произойдет», – заявили в «АвтоВАЗе».
2 июля компания сообщала, что в июне продажи Lada на российском рынке выросли на 14,3% в годовом выражении до 30 600 машин. По сравнению с маем показатель увеличился на 11,5%. За первое полугодие 2026 г. «АвтоВАЗ» реализовал 154 143 автомобиля против 157 982 за аналогичный период прошлого года. Таким образом, продажи сократились на 2,4%, при этом доля бренда на российском рынке, по оценке компании, составила 24,4%.
Среди отдельных моделей в июне продажи Lada Vesta выросли на 17,5% по сравнению с маем и на 3,2% в годовом выражении, до 6053 автомобилей. Реализация Lada Iskra увеличилась на 20,6% месяц к месяцу – до 3359 машин. Продажи Niva Travel выросли на 7,7% к маю и на 20,6% к июню прошлого года, до 3594 автомобилей, Niva Legend – на 12,7% и 13,1% соответственно, до 2759 машин. А продажи пассажирской версии Largus увеличились на 34,1% к маю, до 2413 автомобилей.