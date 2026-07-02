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Продажи Lada в России за июнь выросли на 14%

Ведомости

Продажи автомобилей Lada на внутреннем рынке РФ в июне 2026 г. выросли в годовом выражении на 14,3% (до 30 600 шт.). Это превышает показатели мая 2026 г. на 11,5%, сообщили в «АвтоВАЗе» «Интерфаксу».

В период с января по июнь 2026 г. компания продала 154 143 шт. В первом полугодии 2025 г. на российском рынке было реализовано 157 982 автомобиля. Таким образом, в этом году продажи снизились на 2,4%. Рыночную долю Lada по итогам шести месяцев «АвтоВАЗ» оценил в 24,4%.

По моделям продажи составили:

  • Lada Vesta выросли на 17,5% по сравнению с показателями мая и на 3,2% по сравнению с показателями 2025 г. (6053 проданных автомобиля).

  • Lada Iskra выросли на 20,6% м/м (3359 единиц).

  • Niva Travel – на 7,7% м/м и на 20,6% г/г (3594 шт.).

  • Niva Legend – на 12,7% м/м и на 13,1% г/г (2759).

  • Продажи пассажирской версии Largus увеличились на 34,1% по сравнению с показателями мая (2413 единиц), в версии коммерческих фургонов – на 4,9% м/м (510 шт.).

3 июня президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в рамках ПМЭФ-2026 рассказал, что компания на 2026 г. планирует выпустить около 400 000 автомобилей, из них 370 000 продадут в России. Он также отметил рост себестоимости продукции из-за инфляции, но подчеркнул, что розничная цена на Lada практически не менялась. Индексация рекомендуемых розничных цен на рубеже 2025–2026 гг. была в пределах 1%. По словам Соколова, наиболее маржинальной для компании сейчас является Lada Niva Travel.

3 апреля Соколов заявил, что «АвтоВАЗ» начнет производство российского кроссовера Lada Azimut в сентябре 2026 г. В базовой комплектации кроссовер будут оснащать двигателем объемом 1,6 л и мощностью 120 л. с. с шестиступенчатой механической коробкой передач. В более дорогих версиях будет доступен мотор объемом 1,8 л и мощностью 132 л. с. с вариатором.

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