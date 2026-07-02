Продажи Lada в России за июнь выросли на 14%

3 июня президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в рамках ПМЭФ-2026 рассказал, что компания на 2026 г. планирует выпустить около 400 000 автомобилей, из них 370 000 продадут в России. Он также отметил рост себестоимости продукции из-за инфляции, но подчеркнул, что розничная цена на Lada практически не менялась. Индексация рекомендуемых розничных цен на рубеже 2025–2026 гг. была в пределах 1%. По словам Соколова, наиболее маржинальной для компании сейчас является Lada Niva Travel.