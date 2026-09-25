Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
BSPB258,86-1,38%CNY Бирж.12,509-0,73%IMOEX2 269,02-1,87%RTSI847,5-1,22%RGBI112,24-0,06%RGBITR768,45-0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

Алиханов: «АвтоВАЗ» работает без убытков пять лет подряд

Максим Цуланов
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС

АО «АвтоВАЗ» показывает прибыль в течение пяти лет. Это отметил глава Минпромторга Антон Алиханов, который также является председателем совета директоров автоконцерна.

«Пять лет, как "АвтоВАЗ" работает без убытков, показывает прибыль. И это очень важно, хотя эти пять лет были очень сложными», – сказал он на церемонии запуска производства Lada Azimut (цитата по «Интерфаксу»).

Вместе с тем, «АвтоВАЗ» не публикует финансовую отчетность последние годы. О результатах отчитываются руководители компании. По последнему заявлению концерна, в первом полугодии 2026 г. отмечены положительные результаты по операционной и по чистой прибыли.

«Ведомости» писали, что план «АвтоВАЗа» на 2026 г. предполагает выпуск порядка 400 000 автомобилей – из них 370 000 должно быть продано в России, остальное – за рубежом. Глава концерна Максим Соколов допустил в июне возможность корректировки этого плана под воздействием внешних обстоятельств, но пока, по его словам, этого сделано не было.

В 2025 г. «АвтоВАЗ» выпустил 325 000 машин (–38% г/г), регистрации новых Lada в стране составили почти 330 000 автомобилей – на 24% меньше, чем годом раньше.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её