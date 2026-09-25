Алиханов: «АвтоВАЗ» работает без убытков пять лет подряд
АО «АвтоВАЗ» показывает прибыль в течение пяти лет. Это отметил глава Минпромторга Антон Алиханов, который также является председателем совета директоров автоконцерна.
Вместе с тем, «АвтоВАЗ» не публикует финансовую отчетность последние годы. О результатах отчитываются руководители компании. По последнему заявлению концерна, в первом полугодии 2026 г. отмечены положительные результаты по операционной и по чистой прибыли.
«Ведомости» писали, что план «АвтоВАЗа» на 2026 г. предполагает выпуск порядка 400 000 автомобилей – из них 370 000 должно быть продано в России, остальное – за рубежом. Глава концерна Максим Соколов допустил в июне возможность корректировки этого плана под воздействием внешних обстоятельств, но пока, по его словам, этого сделано не было.
В 2025 г. «АвтоВАЗ» выпустил 325 000 машин (–38% г/г), регистрации новых Lada в стране составили почти 330 000 автомобилей – на 24% меньше, чем годом раньше.