Алиханов: «АвтоВАЗ» работает без убытков пять лет подряд

«Ведомости» писали, что план «АвтоВАЗа» на 2026 г. предполагает выпуск порядка 400 000 автомобилей – из них 370 000 должно быть продано в России, остальное – за рубежом. Глава концерна Максим Соколов допустил в июне возможность корректировки этого плана под воздействием внешних обстоятельств, но пока, по его словам, этого сделано не было.