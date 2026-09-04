Продажи легковых автомобилей перешли к снижению

Продажи Geely снизились на четверть до 6560 авто, Changan – на 14% до 6006 ед., Belgee – на 44% до 4414 шт., Jetour – на 9% до 4081 авто. Вместе с тем реализация машин Mazda (альтернативный импорт) подскочила почти в пять раз до 3194 шт., Toyota – выросла на 5% до 3133 ед. Замыкает десятку лидеров Jeland – бывший Jaecoo – с результатом 2356 проданных авто. Год назад машины под этим брендом еще выпускались.