Продажи легковых автомобилей перешли к снижению

Продажи легковых автомобилей перешли к снижениюПо итогам 2026 года они могут лишь немногим превысить прошлогодний результат
В августе 2026 г. россияне купили 122 234 новых легковых автомобиля, что почти на 7% меньше, чем годом ранее. Об том говорится в данных «Паспорт промышленный консалтинг». Это совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС.
Подавляющее число брендов в топ-10 рынка показали отрицательную динамику. Так, продажи «АвтоВАЗа» снизились на 2% до 27 061 авто, Haval – на 9% до 14 547 ед., a Tenet (Chery) с результатом 12 167 машин год назад еще не продавался.
Продажи Geely снизились на четверть до 6560 авто, Changan – на 14% до 6006 ед., Belgee – на 44% до 4414 шт., Jetour – на 9% до 4081 авто. Вместе с тем реализация машин Mazda (альтернативный импорт) подскочила почти в пять раз до 3194 шт., Toyota – выросла на 5% до 3133 ед. Замыкает десятку лидеров Jeland – бывший Jaecoo – с результатом 2356 проданных авто. Год назад машины под этим брендом еще выпускались.
Среди наиболее популярных моделей в августе традиционно была Lada Granta (10 659 авто, -17%), Haval Jolion (-6%, 6268 шт.) и Tenet T7, ранее известный как Chery Tiggo 7L (6088 ед.). Примечателен рост продаж Lada Niva Travel (седьмая позиция) – на 22% в годовом выражении до 2543 шт., а также Mazda CX-5, привозимых в Россию без разрешения правообладателя, – более чем в пять раз до 2965 машин.
Отрицательную динамику в годовом выражении до августа рынок показывал в январе 2026 г., снизившись на 10% к январю 2025 г. до 80 604 шт. Во многом такое положение дел было обосновано нехарактерно высокой базой первого месяца 2025 г. В остальные месяцы 2026 г. продажи в годовом выражении росли. Наиболее интенсивно – в марте (+31%), мае (+21%) и июне (+29%).
Совокупно это позволило рынку удержаться в положительной зоне по итогам восьми месяцев 2026 г. Продажи, согласно данным «Автостата», выросли на 9% в годовом выражении до 844 999 машин.
Опрошенные «Ведомостями» в конце июля аналитики говорили, что существенного роста авторынка в России во втором полугодии 2026 г. ожидать не стоит, а по году продажи могут лишь немногим превысить уровень 2025 г., когда было реализовано 1,33 млн новых легковых машин.
Ассоциация «Российские автодилеры» прогнозирует объем рынка по итогам 2026 г. на уровне до 1,5 млн легковых авто. Базовый прогноз Kept предполагает, что автопродажи по итогам 2026 г. будут на уровне 1,4 млн легковых машин. «Автостат» оценивает текущее состояние рынка как равновесное и ожидает, что при сохранении ежемесячной реализации ближе к верхней границе рынок в 2026 г. может составить 1,3–1,35 млн единиц. Это соответствует базовому прогнозу агентства, опубликованному в начале текущего года.
Среднемесячные продажи во втором полугодии будут в районе 130 000 машин, т. е. даже выше, чем во II квартале текущего года, в том числе благодаря сезонности, прогнозировал аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов. За весь 2026 г. рынок вырастет на 5% до 1,4 млн автомобилей, полагает он. Потенциальное ослабление рубля, особенно в случае резких колебаний курса, может заставить некоторых покупателей, опасающихся будущего роста цен, ускорить покупку, отмечает эксперт.