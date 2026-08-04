Доля продаж электрокаров и гибридов выросла почти вдвое

За семь месяцев 2026 г. в России было продано 70 180 автомобилей на новых источниках энергии – гибридов и электрокаров, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Минпромторга со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг». Это совместное предприятие «Автостата» и системы электронных паспортов. Таким образом, доля гибридов и электромобилей в общих продажах новых (до трех лет) автомобилей всех видов на российском рынке в январе – июле достигла почти 9% против 5% годом ранее.