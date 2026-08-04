Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SIBN480,55+5,85%CNY Бирж.11,942+1,79%IMOEX2 262,75+1,63%RTSI890,25+0,87%RGBI114,87-0,17%RGBITR772,5-0,07%
Главная / Бизнес /

Доля продаж электрокаров и гибридов выросла почти вдвое

Но в долгосрочной перспективе этот тренд вряд ли закрепится
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

За семь месяцев 2026 г. в России было продано 70 180 автомобилей на новых источниках энергии – гибридов и электрокаров, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Минпромторга со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг». Это совместное предприятие «Автостата» и системы электронных паспортов. Таким образом, доля гибридов и электромобилей в общих продажах новых (до трех лет) автомобилей всех видов на российском рынке в январе – июле достигла почти 9% против 5% годом ранее.

Общий рынок в отчетном периоде составил 815 105 автомобилей – на 10% больше, чем годом ранее, следует из сообщения Минпромторга. Из них 732 058 шт. пришлось на легковые машины (+13%), 47 997 авто – на легкие коммерческие (-17%), 29 328 единиц – на грузовики (-7%) и 5723 шт. – на автобусы (-3,5%).

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте