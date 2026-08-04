Доля продаж электрокаров и гибридов выросла почти вдвое

Доля продаж электрокаров и гибридов выросла почти вдвоеНо в долгосрочной перспективе этот тренд вряд ли закрепится
За семь месяцев 2026 г. в России было продано 70 180 автомобилей на новых источниках энергии – гибридов и электрокаров, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Минпромторга со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг». Это совместное предприятие «Автостата» и системы электронных паспортов. Таким образом, доля гибридов и электромобилей в общих продажах новых (до трех лет) автомобилей всех видов на российском рынке в январе – июле достигла почти 9% против 5% годом ранее.
Общий рынок в отчетном периоде составил 815 105 автомобилей – на 10% больше, чем годом ранее, следует из сообщения Минпромторга. Из них 732 058 шт. пришлось на легковые машины (+13%), 47 997 авто – на легкие коммерческие (-17%), 29 328 единиц – на грузовики (-7%) и 5723 шт. – на автобусы (-3,5%).