ОСАГО покрывает около 70% автомобилей такси

ОСАГО покрывает около 70% автомобилей таксиВсе большую популярность набирают краткосрочные полисы на срок от одного дня до трех месяцев
Страховой защитой сейчас охвачено 70% машин с разрешением на работу в такси, при этом рынок ОСАГО смещается в сторону краткосрочных договоров. Запуск проверки наличия полисов с помощью камер фото- и видеофиксации позволит снизить число незастрахованных автомобилей, считают эксперты
Уровень проникновения полисов ОСАГО – как годовых, так и краткосрочных – в российских такси составляет около 70%, следует из данных АИС страхования и ФГИС «Такси», которые приводит Национальная страховая информационная служба (НСИС) в исследовании. «Ведомости» с ним ознакомились. НСИС приводит данные за девять месяцев 2026 г. в сравнении со всем 2025 годом.
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