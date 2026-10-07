Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI861,7+0,69%RGBI111,11+0,03%CNY Бирж.12,75+0,35%IMOEX2 338,21+0,42%RGBITR763,98+0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ОСАГО покрывает около 70% автомобилей такси

Все большую популярность набирают краткосрочные полисы на срок от одного дня до трех месяцев
Михаил Спиридонов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Страховой защитой сейчас охвачено 70% машин с разрешением на работу в такси, при этом рынок ОСАГО смещается в сторону краткосрочных договоров. Запуск проверки наличия полисов с помощью камер фото- и видеофиксации позволит снизить число незастрахованных автомобилей, считают эксперты

Уровень проникновения полисов ОСАГО – как годовых, так и краткосрочных – в российских такси составляет около 70%, следует из данных АИС страхования и ФГИС «Такси», которые приводит Национальная страховая информационная служба (НСИС) в исследовании. «Ведомости» с ним ознакомились. НСИС приводит данные за девять месяцев 2026 г. в сравнении со всем 2025 годом.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её