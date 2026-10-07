ОСАГО покрывает около 70% автомобилей такси

Уровень проникновения полисов ОСАГО – как годовых, так и краткосрочных – в российских такси составляет около 70%, следует из данных АИС страхования и ФГИС «Такси», которые приводит Национальная страховая информационная служба (НСИС) в исследовании. «Ведомости» с ним ознакомились. НСИС приводит данные за девять месяцев 2026 г. в сравнении со всем 2025 годом.