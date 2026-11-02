Путин 4 ноября вручит в Кремле премии за вклад в укрепление единства нации

В 2025 г. церемония вручения государственных наград и президентских премий за вклад в укрепление единства российской нации также прошла 4 ноября в Кремле. Лауреатами премии стали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, авторы проекта «Большой этнографический диктант» Анна Габдуллина и Павел Орлов, а также организаторы выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова, Павел Дорошенко и Алексей Жарич. Государственные награды получили, в частности, Наталия Солженицына, Михаил Швыдкой и представители традиционных религиозных конфессий России.