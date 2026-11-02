Суд отклонил иск администрации Трампа к Гарварду о данных абитуриентов
Федеральный суд США отклонил иск администрации президента Дональда Трампа к Гарвардскому университету, в котором власти требовали предоставить подробные сведения об абитуриентах для проверки соблюдения запрета на учет расовой принадлежности при поступлении. Об этом сообщил Bloomberg.
Суд постановил, что министерство юстиции США не доказало соблюдение необходимых процедур для получения запрашиваемой информации. При этом судья подчеркнул, что решение не означает признания права Гарварда отказывать в предоставлении документов, запрошенных надлежащим образом.
В феврале минюст США утверждал, что университет не предоставил сведения, необходимые для проверки соблюдения решения верховного суда от 2023 г., запретившего предоставлять абитуриентам преимущества при поступлении на основании их расовой принадлежности.
Ведомство запросило данные по 51 категории, включая имена и адреса поступающих, сведения о доходах их семей, дисциплинарных нарушениях, трудовой деятельности и участии в научных исследованиях. По мнению минюста, эта информация могла бы показать, продолжает ли Гарвард учитывать расовую принадлежность при зачислении студентов в обход судебного запрета.
Гарвард, в свою очередь, назвал запрос чрезмерно широким и заявил, что он является частью политически мотивированной кампании администрации Трампа против университета.
3 февраля Трамп заявил, что намерен потребовать $1 млрд от Гарвардского университета в качестве «возмещения ущерба». Как сообщил Reuters, это требование было отклонено.