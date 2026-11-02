Суд отклонил иск администрации Трампа к Гарварду о данных абитуриентов

Ведомство запросило данные по 51 категории, включая имена и адреса поступающих, сведения о доходах их семей, дисциплинарных нарушениях, трудовой деятельности и участии в научных исследованиях. По мнению минюста, эта информация могла бы показать, продолжает ли Гарвард учитывать расовую принадлежность при зачислении студентов в обход судебного запрета.