Администрация Трампа подала в суд на Гарвард
Администрация президента США Дональда Трампа подала иск против Гарвардского университета, обвинив вуз в отказе сотрудничать со следствием. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на минюст США.
Иск был подан в федеральный суд Бостона. Ведомство требует обязать университет предоставить документы, которые помогут выяснить, учитывалась ли расовая принадлежность абитуриентов при приеме в вуз. В минюсте заявили, что Гарвард «неоднократно затягивал процесс и отказывался предоставлять соответствующие данные и документы».
По версии ведомства, запрошенные материалы необходимы для проверки соблюдения решения Верховного суда США от 2023 г., согласно которому программы приема с учетом расовой принадлежности признаны неконституционными.
При этом министерство юстиции подчеркнуло, что иск подан «исключительно для того, чтобы заставить Гарвард предоставить документы», и власти не обвиняют университет в дискриминации, не требуют возмещения ущерба и не добиваются прекращения федерального финансирования.
Reuters напоминает, что администрация США ранее угрожала лишить Гарвард и ряд других университетов федерального финансирования из-за пропалестинских протестов и политики разнообразия. Гарвард в ответ уже подавал иск против попыток заморозить федеральные средства.
3 февраля Трамп заявил, что намерен потребовать $1 млрд от Гарвардского университета в качестве «возмещения ущерба». Как сообщил Reuters, это требование было отклонено.