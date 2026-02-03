Трамп потребует от Гарвардского университета $1 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен потребовать $1 млрд от Гарвардского университета в качестве «возмещения ущерба». Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, комментируя публикацию The New York Times.
По словам Трампа, разбирательство с университетом «будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествует справедливость». Он также обвинил Гарвард в том, что тот якобы распространял «чепуху» через The New York Times. При этом президент не уточнил, на каком правовом основании намерен добиваться выплаты указанной суммы.
The New York Times сообщала, что администрация США отказалась от требований к Гарварду выплатить $200 млн для урегулирования обвинений в неправомерных действиях. Позже Трамп назвал эту публикацию «неверной».
Bloomberg напоминает, что конфликт между Белым домом и Гарвардом продолжается с начала второго президентского срока Трампа. Администрация обвиняет университет и другие вузы Лиги плюща в антисемитизме, в том числе на фоне протестов против военной операции Израиля в секторе Газа. Гарвард, в свою очередь, подал иски против правительства и ранее добился судебного решения о незаконности приостановки федерального финансирования исследований.
В отличие от ряда других университетов Лиги плюща, Гарвард не заключал соглашений с администрацией Трампа и противостояние сторон продолжается, отмечает Bloomberg.
29 июля 2025 г. The New York Times писала, что Гарвардский университет готов удовлетворить требование администрации Трампа и потратить до $500 млн для урегулирования спора с Белым домом.
22 мая администрация Трампа аннулировала аккредитацию Гарвардского университета по программе обменов. Вуз подал иск в суд, потребовав отмены этого решения. На следующий день Окружной суд США в Массачусетсе удовлетворил ходатайство Гарварда о временной приостановке действия запрета министерства внутренней безопасности (DHS) на прием иностранных студентов в университет. Аннулирование аккредитации лишает Гарвардский университет права принимать иностранных студентов по визам F и J в 2025–2026 учебном году. Уже зачисленные в рамках программы учащиеся должны будут перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой статус.