Трамп потребует от Гарвардского университета $1 млрд

22 мая администрация Трампа аннулировала аккредитацию Гарвардского университета по программе обменов. Вуз подал иск в суд, потребовав отмены этого решения. На следующий день Окружной суд США в Массачусетсе удовлетворил ходатайство Гарварда о временной приостановке действия запрета министерства внутренней безопасности (DHS) на прием иностранных студентов в университет. Аннулирование аккредитации лишает Гарвардский университет права принимать иностранных студентов по визам F и J в 2025–2026 учебном году. Уже зачисленные в рамках программы учащиеся должны будут перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой статус.