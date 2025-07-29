Гарвард готов потратить до $500 млн на урегулирование спора с Белым домом
Гарвардский университет готов удовлетворить требование администрации президента США Дональда Трампа и потратить до $500 млн для урегулирования спора с Белым домом. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на четыре источника.
Один из собеседников сообщил, что Гарвард не хочет платить напрямую федеральному правительству. Переговорщики еще обсуждают точные финансовые условия.
Ранее правительство обвинило Гарвард в нарушении гражданских прав. NYT обращает внимание, что требуемая правительством сумма более чем вдвое превышает штраф в размере $200 млн, который Колумбийский университет согласился выплатить на прошлой неделе в рамках урегулирования претензий Белого дома насчет антисемитизма. Гарвард и правительство не раскрывали публично возможные условия урегулирования.
23 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что госдепартамент инициировал проверку Гарвардского университета, чтобы определить, соответствует ли он требованиям для продолжения участия в программе обмена в качестве спонсора.
22 мая администрация Трампа аннулировала аккредитацию Гарвардского университета по программе обменов. Вуз подал иск в суд, потребовав отмены этого решения. На следующий день окружной суд США в Массачусетсе удовлетворил ходатайство Гарварда о временной приостановке действия запрета министерства внутренней безопасности (DHS) на прием иностранных студентов в университет. Аннулирование аккредитации лишает Гарвардский университет права принимать иностранных студентов по визам F и J в 2025–2026 учебном году. Уже зачисленные в рамках программы учащиеся должны будут перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой статус.