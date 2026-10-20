Рябков: у России и США есть перспективы сотрудничества в энергетике
Россия видит хорошие перспективы развития энергетического сотрудничества с США, в том числе в рамках договоренностей о поставках дизельного топлива. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Я думаю, что здесь есть неплохие перспективы, мы их будем реализовывать. Пока все смотрится в позитиве», – сказал дипломат.
Рябков уточнил, что Россия готова поставлять дизельное топливо на мировые рынки и после 2027 г. При этом сроки, предусмотренные американскими разрешительными документами, отличаются от планов Москвы. По словам замглавы МИДа, профильные ведомства двух стран прорабатывают согласование этих условий.
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки. Первоначальный объем составит более 300 000 т. Для реализации договоренности минфин США временно ослабил санкционные ограничения на российское топливо.
16 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о просьбе американского минфина содействовать реализации дизельной сделки, в том числе в вопросах проведения платежей.
18 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что российское дизельное топливо поступит в США через 15–20 дней после заключения контрактов. По его словам, стороны согласовывают коммерческие условия поставок, а американское Минэнерго уже определило компании-покупатели.