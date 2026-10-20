Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,347-0,58%LIFE1,71+1,18%CHMK3 725+11,19%IMOEX2 457,95+1,06%RTSI934,59+1,07%RGBI111,65-0,07%RGBITR770,82-0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рябков: у России и США есть перспективы сотрудничества в энергетике

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия видит хорошие перспективы развития энергетического сотрудничества с США, в том числе в рамках договоренностей о поставках дизельного топлива. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Я думаю, что здесь есть неплохие перспективы, мы их будем реализовывать. Пока все смотрится в позитиве», – сказал дипломат.

Рябков уточнил, что Россия готова поставлять дизельное топливо на мировые рынки и после 2027 г. При этом сроки, предусмотренные американскими разрешительными документами, отличаются от планов Москвы. По словам замглавы МИДа, профильные ведомства двух стран прорабатывают согласование этих условий.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки. Первоначальный объем составит более 300 000 т. Для реализации договоренности минфин США временно ослабил санкционные ограничения на российское топливо.

16 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о просьбе американского минфина содействовать реализации дизельной сделки, в том числе в вопросах проведения платежей.

18 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что российское дизельное топливо поступит в США через 15–20 дней после заключения контрактов. По его словам, стороны согласовывают коммерческие условия поставок, а американское Минэнерго уже определило компании-покупатели.

Читайте также:Главное из заявлений Рябкова о нормализации отношений с США и возможном позитиве
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь