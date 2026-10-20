Рябков: у России и США есть перспективы сотрудничества в энергетике

Рябков уточнил, что Россия готова поставлять дизельное топливо на мировые рынки и после 2027 г. При этом сроки, предусмотренные американскими разрешительными документами, отличаются от планов Москвы. По словам замглавы МИДа, профильные ведомства двух стран прорабатывают согласование этих условий.