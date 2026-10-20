Главное из заявлений Рябкова о нормализации отношений с США и возможном позитиве

Главное из заявлений Рябкова о нормализации отношений с США и возможном позитивеЗамглавы МИДа сообщил о контактах спецслужб и оценил дизельную сделку
- О контроле над вооружениями
- О контактах спецслужб и задержанных
- О санкциях и урегулировании на Украине
- О поставках дизтоплива
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во вторник ответил на вопросы журналистов. Он сообщил об отсутствии диалога с США по контролю над вооружениями, наличии контактов спецслужб по задержанным, оценил санкционные решения Вашингтона и перспективы поставок дизтоплива. «Ведомости» собрали основные тезисы.
О контроле над вооружениями
Рябков заявил, что у России и США нет диалога по контролю над вооружениями. «За исключением эпизодических встреч старших должностных лиц "на полях" международных мероприятий, таких, в частности, как конференция по разоружению, Первый комитет Генеральной Ассамблеи, сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций», – уточнил он.
Замглавы МИД допустил новые контакты по мере конкретизации повестки французского координаторства в ядерной «пятерке», но также на полях международных встреч. Предпосылок для возобновления полноценного диалога Москва не видит.
При этом Россия обращает внимание на публичные сигналы США по этой теме. «Мы, естественно, адресуем американцам все необходимые сигналы в русле этой позиции, она им, американцам, очень хорошо известна», – отметил он.
О контактах спецслужб и задержанных
Спецслужбы России и США находятся в контакте и ведут диалог по ситуации с задержанными гражданами.
«Мы видели то, что президент Трамп публично озвучил, фамилия на слуху, конечно, но мне нечего сообщить на эту тему», – сказал Рябков, комментируя публикации о возможном освобождении американца Стивена Хаббарда. «Профильные ведомства находятся в контакте», – подчеркнул он.
О санкциях и урегулировании на Украине
Решение администрации США по антироссийским санкциям отражает серьезный подход Вашингтона и создание условий для прогресса и нормализации отношений. «Насколько это устойчиво – тема отдельная. Мы видели не только это решение, но и последующие комментарии американского руководства, которые по-максимуму сохраняют свободу рук в этой сфере, о чем президентом США было сказано напрямую», – заявил замминистра.
Москва приветствует стремление Вашингтона содействовать урегулированию ситуации на Украине.
О поставках дизтоплива
Россия и США имеют неплохие перспективы в вопросе поставок российского дизтоплива на внешние рынки. «Если вы обратили внимание, в отношении поставок соляры на мировые рынки речь идет не только о конкретном временном диапазоне. Но период, который мы готовы использовать для таких поставок, он выходит за рубеж 2026–2027 гг.», – сказал Рябков.
Он отметил, что профильный блок занимается стыковкой сроков, указанных в американских документах, с российскими возможностями. «Я думаю, здесь есть неплохие перспективы, будем реализовывать. Пока все смотрится в позитиве», – заключил замглавы МИД РФ.