Главное из заявлений Рябкова о нормализации отношений с США и возможном позитиве

Решение администрации США по антироссийским санкциям отражает серьезный подход Вашингтона и создание условий для прогресса и нормализации отношений. «Насколько это устойчиво – тема отдельная. Мы видели не только это решение, но и последующие комментарии американского руководства, которые по-максимуму сохраняют свободу рук в этой сфере, о чем президентом США было сказано напрямую», – заявил замминистра.