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Дмитриев: минфин США попросил РФПИ помочь с реализацией дизельной сделки

Анна Суслова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Министерство финансов США попросило Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) оказать содействие при реализации дизельной сделки между Москвой и Вашингтоном. Об этом на пленарной сессии РЭН-2026 заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Минфин США попросил Российский фонд прямых инвестиций помогать сделке, в том числе с точки зрения проведения платежей, с точки зрения решения чисто таких тактических вопросов по этой сделке», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Дмитриев подчеркнул, что РФПИ будет задействован именно по просьбе США. Фонд также обеспечит эффективность платежей и их своевременную доставку платежеполучателям.

9 октября в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. США выдали временную лицензию, снимающую санкции с российского дизеля. 

15 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании готовы начать экспорт дизельного топлива как в США, так и на другие мировые рынки. По его словам, фактическое начало экспорта пока находится на стадии переговоров о коммерческих контрактах. На заключение соглашений уйдет две-три недели. Он отметил, что к концу 2026 г. Россия может выйти на объем поставок дизельного топлива в размере 3–3,5 млн т. Вице-премьер добавил, что доходы от продажи дизеля создадут возможности для финансирования социальных расходов, инвестиций и др.

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