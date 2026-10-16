Дмитриев: минфин США попросил РФПИ помочь с реализацией дизельной сделки

15 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании готовы начать экспорт дизельного топлива как в США, так и на другие мировые рынки. По его словам, фактическое начало экспорта пока находится на стадии переговоров о коммерческих контрактах. На заключение соглашений уйдет две-три недели. Он отметил, что к концу 2026 г. Россия может выйти на объем поставок дизельного топлива в размере 3–3,5 млн т. Вице-премьер добавил, что доходы от продажи дизеля создадут возможности для финансирования социальных расходов, инвестиций и др.