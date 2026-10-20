Китай с января по июль нарастил закупки пшеницы из России в 5,2 раза
Закупки за семь месяцев почти достигли показателя за весь 2025 г., когда он составлял $13,8 млн. В июле пшеницы было закуплено на $4,3 млн, а в прошлом году – на $17 700. Максимальный импорт российской пшеницы в этом году пришелся на январь – на $5,3 млн.
При этом Россия остается на пятом месте в рейтинге экспортеров пшеницы в КНР. Наиболее крупными поставщиками были Канада (на $444,2 млн), Австралия (на $274,2 млн) и США (на $98,2 млн). На четвертом месте Аргентина, поставившая пшеницы на $95,3 млн.
16 октября министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что российские аграрии собрали 95 млн т пшеницы – это на 2 млн т больше по сравнению с прошлой уборочной кампанией. Всего собрано более 130 млн т зерна в бункерном весе.
9 октября «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Минсельхоз РФ подготовил проект приказа, устанавливающий предельные уровни минимальных цен на зерно для проведения государственных закупочных интервенций. Цена закупки на пшеницу 3-го класса в подготовленном Минсельхозом документе обозначена на уровне 11 100 руб./т без НДС, 4-го класса – 10 800 руб./т без НДС, поясняли собеседники «Ведомостей». Прошлые значения утверждали приказом министерства от 24 февраля 2026 г.