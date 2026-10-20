Китай с января по июль нарастил закупки пшеницы из России в 5,2 раза

Закупки за семь месяцев почти достигли показателя за весь 2025 г., когда он составлял $13,8 млн. В июле пшеницы было закуплено на $4,3 млн, а в прошлом году – на $17 700. Максимальный импорт российской пшеницы в этом году пришелся на январь – на $5,3 млн.