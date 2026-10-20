МИД России осудил ордер США на арест Рауля Кастро
Выдача американским судом ордера на арест бывшего руководителя Кубы Рауля Кастро вызывает решительное осуждение. Об этом заявили в МИД России.
В министерстве считают данное решение необоснованным и связывают его с давлением со стороны противников кубинского руководства. В МИД РФ напомнили, что события февраля 1996 г., которые американская сторона вменяет в вину Кастро, рассматривались в резолюции Совета Безопасности ООН № 1067 от 26 июля того же года. По оценке российского ведомства, документ не содержит призывов к привлечению конкретных лиц к персональной ответственности, что в Москве трактуют как свидетельство исчерпанности инцидента.
В министерстве назвали предъявленные спустя более 30 лет обвинения надуманными и связали их с желанием антикубинских сил в Майами свести счеты с Раулем Кастро, которому в июне исполнилось 95 лет.
Российская сторона также предупредила о рисках дальнейшей эскалации вокруг Кубы. По мнению МИДа, ухудшение обстановки может дестабилизировать ситуацию в Латинской Америке и Карибском бассейне, в том числе из-за возможного роста миграции с острова. Ведомство провело параллель с событиями в Венесуэле в начале года, заявив о нарушении международного права.
19 октября судья 11-го судебного округа Флориды Ариана Фахардо Оршан подписала ордер на арест Кастро по делу об уничтожении двух гражданских самолетов в 1996 г. Ордер выдан на уровне штата Флорида. Генеральный прокурор штата Джеймс Утмайер намерен представить подробности дела на пресс-конференции в Международном университете Флориды.
20 мая минюст США рассекретил обвинительное заключение против Кастро и еще пяти граждан Кубы. Им предъявлены обвинения по четырем эпизодам убийства, двум эпизодам уничтожения самолетов и в сговоре с целью убийства граждан США. Ведомство допускало возможность смертной казни для обвиняемых.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал обвинения политически мотивированными. Он утверждал, что действия кубинских военных в 1996 г. были законной самообороной после неоднократных нарушений воздушного пространства страны.