МИД России осудил ордер США на арест Рауля Кастро

В министерстве считают данное решение необоснованным и связывают его с давлением со стороны противников кубинского руководства. В МИД РФ напомнили, что события февраля 1996 г., которые американская сторона вменяет в вину Кастро, рассматривались в резолюции Совета Безопасности ООН № 1067 от 26 июля того же года. По оценке российского ведомства, документ не содержит призывов к привлечению конкретных лиц к персональной ответственности, что в Москве трактуют как свидетельство исчерпанности инцидента.