MRKU0,61-1,39%CNY Бирж.10,46+1,06%IMOEX2 640,32-0,87%RTSI1 172,3-0,39%RGBI119,34+0,12%RGBITR783,14+0,15%
Главная / Политика /

Минюст США: Раулю Кастро грозит смертная казнь по делу 1996 года

Ведомости

Бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро грозит смертная казнь в США по делу о гибели четырех человек в 1996 г. Об этом сообщили в минюсте США.

В ведомстве объявили о рассекречивании обновленного обвинительного заключения против 94-летнего Кастро и еще пяти граждан Кубы, которых обвиняют в причастности к уничтожению двух гражданских самолетов организации Brothers to the Rescue над международными водами.

По версии следствия, 24 февраля 1996 г. кубинские военные истребители выпустили ракеты по двум безоружным самолетам Cessna, вылетевшим из Южной Флориды. В результате погибли четыре человека, включая трех граждан США.

Фигурантам предъявлены обвинения в заговоре с целью убийства граждан США, уничтожении воздушных судов и убийстве.

Ведомство также подчеркнуло, что обвинительное заключение является лишь формальным обвинением, а все фигуранты считаются невиновными до решения суда.

20 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что действия США в отношении Кастро являются неправомерными и политически мотивированными. По словам кубинского президента, обвинения Вашингтона против Кастро представляют собой «политический маневр», лишенный какой-либо юридической основы.

Он также обвинил американские власти в искажении обстоятельств уничтожения самолетов организации Brothers to the Rescue в 1996 г.

20 мая Reuters сообщил, что США выдвинули обвинения против Кастро. По данным агентства, этот шаг знаменует собой новый этап усиления давления Вашингтона на коммунистические власти островного государства.

