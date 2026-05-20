BANE1 407,5-0,39%CNY Бирж.10,46+1,06%IMOEX2 640,32-0,87%RTSI1 172,3-0,39%RGBI119,34+0,12%RGBITR783,12+0,14%
Главная / Политика /

Reuters: США выдвинули обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро

США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным агентства, этот шаг знаменует собой новый этап усиления давления Вашингтона на коммунистические власти островного государства.

Как пишет Reuters, обвинения были выдвинуты на фоне курса президента США Дональда Трампа на смену власти на Кубе. Коммунистическое руководство страны сохраняет контроль над государством со времен революции 1959 г., которую возглавил Фидель Кастро. Агентство отмечает, что предъявление обвинений иностранным лидерам со стороны США остается редкой практикой.

94-летний Кастро раньше занимал пост министра обороны Кубы, а в 2008 г. после болезни брата Фиделя он стал председателем Госсовета страны (это высшая государственная должность Кубы). Reuters отмечает, что после ухода с поста главы государства в 2018 г. он сохранил влияние в кубинской политике.

16 мая The New York Times сообщала, что США могут применить в отношении Кастро «венесуэльский сценарий». Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были похищены и вывезены в США в январе, где против них выдвинули обвинения в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия.

