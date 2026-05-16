NYT: США могут похитить Рауля Кастро по «венесуэльскому сценарию»

США могут попытаться захватить 94-летнего Рауля Кастро по «венесуэльскому сценарию». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в администрации Дональда Трампа.

На этой неделе Вашингтон резко усилил давление на Кубу, отмечает газета. США активизировали разведывательные полеты вокруг острова, а чиновники в частных беседах говорили о возможном наращивании американских сил в регионе.

Кроме того, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Кубу и потребовал закрыть российские и китайские разведывательные станции на острове.

При этом собеседники газеты уточняют, что операция против Кубы в ближайшее время маловероятна, поскольку значительная часть американских сил специального назначения сосредоточена на Ближнем Востоке на фоне риска нового конфликта с Ираном.

Издание отмечает, что Вашингтон стремится добиться уступок от Гаваны, не доводя страну до полного хаоса. Одна из целей администрации президента США Дональда Трампа – продемонстрировать, что американцы смогли положить конец «коммунистическому контролю над Кубой».

Как пишет NYT, прокуроры обсуждают возможные обвинения против Кастро, связанные с наркоторговлей, а также с уничтожением в 1996 г. самолетов гуманитарной организации.

Экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой были похищены и вывезены в США в ночь на 3 января. Мадуро обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. На судебном заседании в Нью-Йорке он назвал себя действующим главой государства и отказался признать вину.

