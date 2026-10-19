Во Флориде выдали ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро

Расследование связано с уничтожением 24 февраля 1996 г. двух самолетов Cessna организации кубинских эмигрантов Brothers to the Rescue («Братья приходят на помощь»). По версии американского следствия, кубинские истребители сбили воздушные суда над международными водами. Погибли четыре человека, трое из которых были гражданами США. В то время Кастро занимал пост министра обороны Кубы.