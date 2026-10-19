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Во Флориде выдали ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро

Анна Виноградова

Судья 11-го судебного округа Флориды Ариана Фахардо Оршан подписала ордер на арест 95-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по делу об уничтожении двух гражданских самолетов в 1996 г. Об этом сообщил телеканал NBC 6.

Ордер выдан на уровне штата Флорида. Генеральный прокурор штата Джеймс Утмайер намерен представить подробности дела на пресс-конференции в Международном университете Флориды.

Расследование связано с уничтожением 24 февраля 1996 г. двух самолетов Cessna организации кубинских эмигрантов Brothers to the Rescue («Братья приходят на помощь»). По версии американского следствия, кубинские истребители сбили воздушные суда над международными водами. Погибли четыре человека, трое из которых были гражданами США. В то время Кастро занимал пост министра обороны Кубы.

20 мая Минюст США рассекретил обвинительное заключение против Кастро и еще пяти граждан Кубы. Им предъявлены обвинения по четырем эпизодам убийства, двум эпизодам уничтожения самолетов и в сговоре с целью убийства граждан США. Ведомство допускало возможность смертной казни для обвиняемых.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал обвинения политически мотивированными. Он утверждал, что действия кубинских военных в 1996 г. были законной самообороной после неоднократных нарушений воздушного пространства страны.

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