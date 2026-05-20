Президент Кубы назвал неправомерными действия США против Рауля Кастро
Действия США в отношении бывшего лидера Кубы Рауля Кастро являются неправомерными и политически мотивированными, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель в соцсети Х.
По словам кубинского президента, обвинения Вашингтона против Кастро представляют собой «политический маневр», лишенный какой-либо юридической основы.
«Речь идет о не имеющей никаких правовых оснований политической акции. Ее цель – лишь наполнить досье, которое они сфабриковывают, чтобы оправдать безрассудную военную агрессию против Кубы», – написал Диас-Канель.
Он также обвинил американские власти в искажении обстоятельств уничтожения самолетов организации Brothers to the Rescue в 1996 г. По его словам, Куба тогда действовала в рамках законной самообороны после неоднократных нарушений воздушного пространства страны, о которых власти США неоднократно предупреждались.
Президент Кубы подчеркнул, что Рауль Кастро пользуется уважением внутри страны и за ее пределами, а попытки дискредитировать его являются «нелепой попыткой умалить значение героя».
20 мая Reuters сообщил, что США выдвинули обвинения против Кастро. По данным агентства, этот шаг знаменует собой новый этап усиления давления Вашингтона на коммунистические власти островного государства.
Обвинения были выдвинуты на фоне курса президента США Дональда Трампа на смену власти на Кубе. Коммунистическое руководство страны сохраняет контроль над государством со времен революции 1959 г., которую возглавил Фидель Кастро. Агентство отмечает, что предъявление обвинений иностранным лидерам со стороны США остается редкой практикой.
В тот же день Трамп заявил, что Вашингтон не намерен мириться с присутствием на Кубе иностранных военных, разведывательных и террористических структур, которые считает враждебными.