Трамп: США не потерпят присутствия враждебных иностранных военных на Кубе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен мириться с присутствием на Кубе иностранных военных, разведывательных и террористических структур, которые считают враждебными.
«Америка не потерпит, чтобы государство-изгой, находящееся всего в 90 милях от ее границ, укрывало враждебные иностранные военные, разведывательные и террористические силы», – говорится в заявлении Трампа по случаю Дня независимости Кубы.
При этом американский президент не уточнил, о силах каких государств идет речь. Но лидер США подчеркнул, что не остановится, пока народ Кубы не вернет себе свободу, «за которую его предки так доблестно боролись более 100 лет назад».
19 мая Politico со ссылкой на источники сообщало, что США приступили к подготовке военного сценария против Кубы. По информации издания, администрация Трампа недовольна тем, что политика давления, включавшая ограничения поставок топлива на остров, не привела к экономическим и политическим изменениям.
Как утверждали собеседники газеты, американские военные рассматривают различные сценарии, диапазон которых варьируется от одного авиаудара до наземного вторжения с целью свержения власти.
16 мая The New York Times со ссылкой на источники также сообщала, что США могут попытаться захватить 94-летнего экс-лидера Кубы Рауля Кастро по «венесуэльскому сценарию».