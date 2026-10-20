Россия и США обсуждают освобождение заключенных по каналам спецслужб
Российские и американские профильные ведомства продолжают обсуждать возможность освобождения заключенных по каналам спецслужб. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Рябков подтвердил, что контакты по этому направлению продолжаются, и напомнил, что президент США Дональд Трамп публично это озвучил.
«Фамилия на слуху, конечно, но мне нечего сообщить на эту тему», – сказал замглавы МИД (цитата по «РИА Новости»).
29 сентября The Atlantic писал, что Трампу предложили поддержать идею его спецпосланника Джона Коула об ослаблении антироссийских санкций в обмен на освобождение Россией некоторых заключенных. По данным издания, схема предполагает взаимные уступки: Москва освобождает некоторых политических заключенных, после чего Вашингтон смягчает экономические санкции против России. Трамп поддержал эту идею, утверждает The Atlantic.
На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи об обсуждении с США снятия санкций в обмен на политзаключенных.