The Atlantic: Трамп согласился на ослабление санкций против РФ

The Atlantic: Трамп согласился на ослабление санкций против РФПо данным издания, смягчение ограничений связано с освобождением заключенных
Президенту США Дональду Трампу предложили поддержать идею его спецпосланника по Восточной Европе об ослаблении антироссийских санкций в обмен на освобождение Россией некоторых заключенных. Об этом пишет The Atlantic.
По данным издания, с такой инициативой несколько месяцев назад выступил спецпосланник Джон Коул. Предложенная им схема предполагает взаимные уступки: Москва освобождает некоторых политических заключенных, после чего Вашингтон смягчает экономические санкции против России. Трамп поддержал эту идею, утверждает The Atlantic. При этом инициатива пока находится на ранней стадии.
Такой подход может позволить США расширить диалог с Россией за пределы урегулирования конфликта на Украине и создать условия для заключения экономических соглашений, отмечает издание. В частности, речь может идти о сделках в сфере нефти, дизельного топлива, редкоземельных металлов и других сырьевых товаров.
Ранее Коул применял похожую схему в переговорах с Белоруссией. В обмен на освобождение заключенных США смягчали санкции против Минска и обсуждали закупки белорусских калийных удобрений. Теперь, как пишет The Atlantic, спецпосланник с одобрения Трампа намерен попробовать аналогичный подход в отношениях с Россией.
«Чем больше взаимодействия, чем больше взаимных уступок – экономических, связанных с заключенными или каких-либо еще, – тем шаг за шагом мы, надеюсь, приближаемся к миру», – заявил Коул изданию.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил The Atlantic, что Киев будет пытаться препятствовать снятию санкций с России до окончания конфликта.
19 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий ввести масштабные санкции против России, который также предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, включая Китай и Индию.