The Atlantic: Трамп согласился на ослабление санкций против РФ

По данным издания, с такой инициативой несколько месяцев назад выступил спецпосланник Джон Коул. Предложенная им схема предполагает взаимные уступки: Москва освобождает некоторых политических заключенных, после чего Вашингтон смягчает экономические санкции против России. Трамп поддержал эту идею, утверждает The Atlantic. При этом инициатива пока находится на ранней стадии.