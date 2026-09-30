Кремль не обсуждал с США снятие санкций в обмен на заключенных

29 сентября The Atlantic писал, что президенту США Дональду Трампу предложили поддержать идею его спецпосланника Джона Коула об ослаблении антироссийских санкций в обмен на освобождение Россией некоторых заключенных. По данным издания, схема предполагает взаимные уступки: Москва освобождает некоторых политических заключенных, после чего Вашингтон смягчает экономические санкции против России. Трамп поддержал эту идею, утверждает The Atlantic.