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Главная / Политика /

Кремль не обсуждал с США снятие санкций в обмен на заключенных

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В России нет политзаключенных, поэтому слухи об их освобождении в обмен на смягчение санкций абсолютно неуместны. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет», – заявил он.

29 сентября The Atlantic писал, что президенту США Дональду Трампу предложили поддержать идею его спецпосланника Джона Коула об ослаблении антироссийских санкций в обмен на освобождение Россией некоторых заключенных. По данным издания, схема предполагает взаимные уступки: Москва освобождает некоторых политических заключенных, после чего Вашингтон смягчает экономические санкции против России. Трамп поддержал эту идею, утверждает The Atlantic.

Издание отметило, этот подход может позволить США расширить диалог с Россией за пределы урегулирования конфликта на Украине и создать условия для заключения экономических соглашений.

19 сентября американский лидер подписал закон, позволяющий ввести масштабные санкции против России, который также предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, включая Китай и Индию. 

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