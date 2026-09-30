Кремль не обсуждал с США снятие санкций в обмен на заключенных
В России нет политзаключенных, поэтому слухи об их освобождении в обмен на смягчение санкций абсолютно неуместны. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет», – заявил он.
29 сентября The Atlantic писал, что президенту США Дональду Трампу предложили поддержать идею его спецпосланника Джона Коула об ослаблении антироссийских санкций в обмен на освобождение Россией некоторых заключенных. По данным издания, схема предполагает взаимные уступки: Москва освобождает некоторых политических заключенных, после чего Вашингтон смягчает экономические санкции против России. Трамп поддержал эту идею, утверждает The Atlantic.
Издание отметило, этот подход может позволить США расширить диалог с Россией за пределы урегулирования конфликта на Украине и создать условия для заключения экономических соглашений.
19 сентября американский лидер подписал закон, позволяющий ввести масштабные санкции против России, который также предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, включая Китай и Индию.