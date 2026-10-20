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Цена акций «Глоракса» на Мосбирже выросла на 5,1%

Ведомости

По состоянию на 15:21 мск 20 октября цена акций «Глоракса» выросла на 5,14% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 40,45 руб. Объем торгов составил 26,42 млн руб.

На закрытие торгов 19 октября цена акций «Глоракса» составила 38,98 руб., оборот торгов достиг 35,19 млн руб.

Ранее компания отчиталась о росте сопоставимых продаж по итогам девяти месяцев 2026 г. на 35% в денежном и на 53% в натуральном выражении.

За последние 12 месяцев цена акций «Глоракса» снизилась на 36,3%.

«Глоракс» – российская группа девелоперских компаний, основанная в 2014 г. в Санкт-Петербурге. В октябре 2025 г. «Глоракс» провел IPO на Мосбирже и привлек 2,1 млрд руб. при free-float 11,6%. Специализируется на строительстве жилых комплексов комфорт- и премиум-класса, коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры, работая в 11 регионах – от Москвы до Владивостока. За время работы ввел в эксплуатацию 668 000 кв. м, с инвестиционным портфелем в 6 млн кв. м. Компания активно внедряет в бизнес-процессы кастомизацию жилья и цифровизацию – около 90% сделок проходят онлайн.

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