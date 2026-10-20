Цена акций «Глоракса» на Мосбирже выросла на 5,1%

«Глоракс» – российская группа девелоперских компаний, основанная в 2014 г. в Санкт-Петербурге. В октябре 2025 г. «Глоракс» провел IPO на Мосбирже и привлек 2,1 млрд руб. при free-float 11,6%. Специализируется на строительстве жилых комплексов комфорт- и премиум-класса, коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры, работая в 11 регионах – от Москвы до Владивостока. За время работы ввел в эксплуатацию 668 000 кв. м, с инвестиционным портфелем в 6 млн кв. м. Компания активно внедряет в бизнес-процессы кастомизацию жилья и цифровизацию – около 90% сделок проходят онлайн.