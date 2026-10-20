За девять месяцев сопоставимые продажи Glorax увеличились на 35%

Объем заключенных договоров составил 164 900 кв. м, увеличившись на 53% год к году без учета эффекта M&A и на 6% к общему результату за отчетный период. Продажи недвижимости в денежном выражении достигли 34 млрд руб. Они выросли на 35% год к году без учета эффекта M&A и на 8% к общему результату.