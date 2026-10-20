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Главная / Инвестиции /

За девять месяцев сопоставимые продажи Glorax увеличились на 35%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

По итогам девяти месяцев сопоставимые продажи ПАО «Глоракс» (Glorax) увеличились на 35% в денежном и на 53% в натуральном выражении. Операционные результаты опубликованы на сайте компании.

Объем заключенных договоров составил 164 900 кв. м, увеличившись на 53% год к году без учета эффекта M&A и на 6% к общему результату за отчетный период. Продажи недвижимости в денежном выражении достигли 34 млрд руб. Они выросли на 35% год к году без учета эффекта M&A и на 8% к общему результату.

Количество заключенных договоров снизилось с 4680 до 4400 штук. Доля заключенных договоров на покупку квартир и апартаментов на ипотечные деньги увеличилась на 2 п. п. до 70%. Доля региональных проектов в объеме реализованной недвижимости увеличилась на 4 п. п. до 67%. Средняя цена квадратного метра квартир и апартаментов составила 210 000 руб. – на уровне прошлого года.

За девять месяцев Glorax приступил к строительству около 200 000 кв. м жилой площади. По заявлениям компании, основная часть была запущена во II и III кварталах. Одновременно было введено в эксплуатацию пять очередей в трех проектах жилой площадью 137 000 кв. м. 

Выручка Glorax за первое полугодие по МСФО составила 27,01 млрд руб., что на 45% больше результата за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль увеличилась на 28% и достигла 9,77 млрд руб. Сопоставимая EBITDA выросла на 36% до 8,6 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 32% (-0,2 п. п.). Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,9х.

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